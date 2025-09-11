'गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी', 30 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन; नहीं चाहतीं बच्चे

अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में कुब्रा सैत ने अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि जब वो 30 साल की थीं तो उन्होंने एक बार अबॉर्शन कराया था।

सेक्रेड गेम्स फेमकुब्रा सैत इन दिनों अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। शो के एक एपिसोड के दौरान कुब्रा सैत ने अपने निजी जीवन को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि जब वो 30 साल की थीं तो वो गलती से प्रेग्नेंट हो गई थीं और उन्होंने अबॉर्शन कराया था। कुब्रा ने कहा कि उन्हें लाइफ में बच्चे नहीं चाहिए। कुब्रा ने बताया कि अबॉर्शन के बाद उन्हें काफी दुख हुआ था।

कुब्रा सैत बोलीं- नहीं चाहिए बच्चे एक एपिसोड में संगीता फोगाट ने कुब्रा सैत से पूछा कि उन्हें बच्चे चाहिए या नहीं? इसपर कुब्रा सैत ने कहा, “मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। जब मैं 30 साल की थी, मैं गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर मैंने अबॉर्शन कराया। वो दौर मेरे लिए काफी मुश्किल था।”

कुब्रा ने आगे बताया, "मैंने अपनी किताब में लिखा है। मैं उस आदमी के साथ बैठी उसने मुझसे कहा कि मैं जो करना चाहूं वो कर सकती हूं। फिर मुझे लगा कि अगर इस आदमी को ही फर्क नहीं पड़ता है तो मैं क्या करूंगी। मैं ये अकेले खुदपर कैसे ले सकती हूं? मुझे ये भी समझना था कि क्या मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं।"