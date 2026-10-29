OTT: साल 2026 की फिल्म, 25 करोड़ में बनी और कमाए 330.93 करोड़, IMDb पर मिली है 8 रेटिंग

OTT: साल 2026 की फिल्म, 25 करोड़ में बनी और कमाए 330.93 करोड़, IMDb पर मिली है 8 रेटिंग
OTT: साल 2026 में एक फिल्म आई है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 330.93 करोड़ रुपये की कमाई की है और आईएमडीबी पर भी इस फिल्म को 8 रेटिंग मिली है।
सिनेमा की दुनिया में कई बार ऐसी फिल्में कमाल कर जाती हैं, जिनसे शुरुआत में किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं होतीं। न भारी-भरकम बजट और न ही बड़े स्तर पर प्रमोशन, इसके बावजूद ये फिल्में अपनी कहानी और दमदार अभिनय के दम पर दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। साल 2026 में रिलीज हुई एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। महज 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 330.93 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब यह फिल्म ओटीटी पर भी उपलब्ध है।
क्या है इस फिल्म का नाम?
इस फिल्म का नाम 'बेथलेहम कुटुंब यूनिट' (Bethlehem Kudumba Unit) है। फिल्म ने अपनी कहानी, कॉमेडी और कलाकारों के अभिनय के दम पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की। दर्शकों की पसंद और पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी ने इसकी कमाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि कम बजट में बनी यह फिल्म साल 2026 की चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई।
क्या है फिल्म की कहानी और कौन हैं कलाकार?
फिल्म का निर्देशन गिरीश ए. डी. ने किया है, जबकि इसे भावना स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में निविन पॉली और ममिता बैजू मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ संगीथ प्रताप, विनय फोर्ट और सुरेश कृष्णा भी अहम किरदारों में नजर आते हैं।
फिल्म की कहानी पारिवारिक रिश्तों, प्यार और व्यक्तिगत आजादी के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे संगीत दो किरदारों के बीच जुड़ाव बढ़ाने का जरिया बनता है। पारिवारिक उम्मीदों और अपनी पसंद के बीच संतुलन बनाने की कोशिश को फिल्म हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करती है।
निविन पॉली और ममिता बैजू की एक्टिंग ने जीता दिल
फिल्म की खासियत इसकी सादगी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कहानी है। निविन पॉली का कॉमिक अंदाज और ममिता बैजू की सहज एक्टिंग कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। दोनों कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री भी फिल्म को देखने लायक बनाती है।
गिरीश ए. डी. के निर्देशन में ह्यूमर और भावनाओं का अच्छा मेल देखने को मिलता है। वहीं, विष्णु विजय के संगीत ने फिल्म के माहौल को और बेहतर बनाया है। फिल्म की कहानी और किरदारों से दर्शक आसानी से जुड़ पाते हैं, जो इसकी सफलता की बड़ी वजहों में से एक है।
IMDb पर मिली 8/10 की रेटिंग
'बेथलेहम कुटुंब यूनिट' को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग मिली है। फिल्म की सफलता यह भी दिखाती है कि दर्शकों को आकर्षित करने के लिए हमेशा बड़े बजट और बड़े सितारों की जरूरत नहीं होती। अच्छी कहानी और कलाकारों का मजबूत अभिनय भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल कर सकता है।
अब OTT पर कहां देखें फिल्म?
अगर आप यह फिल्म सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, तो अब इसे घर बैठे देख सकते हैं। 'बेथलेहम कुटुंब यूनिट' जियोहॉटस्टार पर हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ भाषाओं में स्ट्रीम हो रही है। रोमांटिक-कॉमेडी और पारिवारिक कहानियां पसंद करने वाले दर्शक इसे अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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