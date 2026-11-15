बॉलीवुड के किस परिवार में हुई है शाम्भवी शर्मा की शादी? लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप, बोलीं- दो बार सुसाइड…

रोडीज के ऑडिशन में शाम्भवी शर्मा ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जब वो 21 साल की थीं तब उन्होंने बॉलीवुड के एक परिवार में शादी कर ली थी। उन्होंने ऑडिशन में बताया कि उन्हें उस शादी में मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा था।

MTV रोडीज 5.0 में कंटेस्टेंट के रूप में नजर आईं शाम्भवी शर्मा हाल ही में रोडीज 21: रीबर्थ के ऑडिशन में नजर आईं। उन्होंने ऑडिशन में एक हैरान करने वाला खुलासा भी किया है। उन्होंने बताया कि जब वो 21 साल की थीं तब उन्होंने शादी कर ली थी। इस शादी में उन्होंने मानसिक प्रताड़ना झेली। शाम्भवी ने बताया कि उनकी शादी एक बॉलीवुड परिवार में हुई थी।

21 साल की उम्र में कर ली थी शादी शाम्भवी ने बताया कि वो जब 18 साल की थीं तब वो रिलेशनशिप में आ गई थीं और 21 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी। शादी के बाद शाम्भवी अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गईं। उन्होंने कहा कि उस वक्त उनका करियर भारत में बन ही रहा था। हालांकि, शाम्भवी ने इस बातचीत के दौरान ये नहीं बताया कि उनकी शादी बॉलीवुड के किस परिवार में हुई है।

बॉलीवुड के किस परिवार में हुई है शाम्भवी की शादी? रिपोर्ट्स की मानें तो शाम्भवी की शादी सुदेश बैरी के बेटे सूरज बैरी से हुई है। शाम्भवी अपने पति से अलग रह रही हैं। लेकिन पति के साथ उनके करेंट स्टेटस को लेकर शाम्भवी ने आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।

ब्रेड और पानी पीकर गुजारने पड़े दिन रोडीज ऑडिशन में ऑस्ट्रेलिया में अपने जीवन को याद करते हुए शाम्भवी ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि वो अपनी पहचान खो चुकी हैं। उन्हें ब्रेन फॉगिंग होने लगी थी। शाम्भवी के मुताबिक, उनके ससुरालवालों ने उनकी आर्थिक मदद करना भी बंद कर दिया था। उनके पति कमाई करते थे, लेकिन वो बिना सोचे-समझे खर्च करते थे और उस वजह से उन लोगों के पास कभी पैसे नहीं होते थे। शाम्भवी से जब पूछा गया कि उनकी शादी का सबसे खराब दिन कौन सा रहा? उन्होंने बताया कि एक दिन ऐसा भी आया जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने ब्रेड और पानी पर अपना गुजारा किया।

शाम्भवी ने बताया अपनी मेहनत से ऑस्ट्रेलिया में खरीदा घर शाम्भवी ने बताया कि इस शादी में उन्होंने काफी मानसिक प्रताड़ना झेली। इसके बाद उन्होंने तय किया कि अपने जीवन का कंट्रोल वो अपने हाथों में लेंगी। तब उन्होंने वहां काम करना शुरू किया। वो 48-48 घंटे काम करती थीं। अपनी मेहनत से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक घर खरीदा। इस घर खरीदने में उस कंपनी ने उनकी मदद की जहां वो काम करती थीं। शाम्भवी ने ये भी खुलासा किया कि उनकी सफलता को देखते हुए उनके पति उन पर शक करने लगे थे।