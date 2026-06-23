Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लॉकअप 2 इवेंट में सलमान खान-संजय दत्त पर पूछा गया ऐसा सवाल, चिढ़े रितेश देशमुख बोले- आपके…

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

रितेश देशमुख इस बार लॉकअप का दूसरा सीजन होस्ट करने वाले हैं। सोमवार को एक इवेंट में जर्नलिस्ट ने सलमान खान और संजय दत्त से जुड़ा ऐसा सवाल पूछा कि रितेश भड़क गए।

लॉकअप 2 इवेंट में सलमान खान-संजय दत्त पर पूछा गया ऐसा सवाल, चिढ़े रितेश देशमुख बोले- आपके…

रितेश देशमुख इस बार फराह खान के साथ लॉकअप होस्ट करने वाले हैं। मुंबई में 22 जून को शो से जुड़ा एक इवेंट हुआ। इसमें एक जर्नलिस्ट ने रितेश से ऐसा सवाल पूछ दिया कि वे भड़क गए। उनसे पूछा गया था कि क्या वह अपने करीबी दोस्त सलमान खान और संजय दत्त को लॉकअप में लाना चाहेंगे। इवेंट की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

सवाल पर चिढ़ गए रितेश

वायरल क्लिप में रितेश इवेंट में दिख रहे हैं। सामने से एक जर्नलिस्ट उनसे सवाल करता है, 'जो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं सलमान खान, संजय दत्त, इन्हें काफी एक्सपीरियंस है लॉकअप का। क्या आप इन्हें नेटफ्लिक्स के लॉकअप में लाएंगे और सजा क्या देंगे?' इस पर रितेश बोलते हैं, 'सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि आपके सवाल का जवाब देकर मैं कोई टिप्पणी देना चाहूंगा।' इस पर जर्नलिस्ट ने कहा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इस पर रितेश इरिटेट हो गए और बोले, मुझे जवाब नहीं देना है। इस पर फिर से सवाल आया, क्या आप उन्हें लॉकअप में लाएंगे? रितेश बोले, 'मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि मेरा काम होस्टिंग का है। जो इनमेट्स आते हैं, मुझे नहीं पता होता है, हम सिर्फ होस्ट हैं। जो भी गेस्ट आते हैं लॉकअप में, हम उनसे बात करते हैं।'

ये भी पढ़ें:फराह-रितेश की जेल में कैद होंगे कौन से चेहरे? इन नामों की हो रही चर्चा

इस बार क्या होगा लॉकअप में

लॉकअप का दूसरा सीजन सच या सजा 27 जून 2026 से शुरू हो रहा है। इस बार कंगना रनौत की जगह रितेश देशमुख और फराह खान शो होस्ट करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो छह हफ्ते चलेगा। इस सीजन में 14 लोग इनमेट्स होंगे। उन्हें एक जेल में रखा जाएगा। बिग बॉस की तरह बाहर की दुनिया से उनका लेना-देना नहीं होगा। उन्हें घर जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी और कुछ कड़े नियम मानने होंगे। जेल के अंदर इनमेट्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा साथ ही अंदर साथियों से होने वाले क्लैशेज से भी निपटना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:'मैं भी टकला हो जाऊं', समय के वायरल वीडियो पर बोले लोग- सलमान खान से मजाक नहीं

कौन होंगे कंटेस्टेंट

सोमवार को लॉकअप के तीन कंटेस्टेंट के बारे में बताया गया है। पूरी लिस्ट अभी रिवील नहीं हुई है। ये तीन पार्टिसिपेंट्स राम कपूर, शिवांगी जोशी और पामेला सेरेना हैं। बाकी इस बार शो में कौन होगा, इस पर सिर्फ गेस वर्क चल रहा है। चर्चा है कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और कृषा कपिला भी शो में आ सकते हैं। हालांकि उनकी या चैनल की तरफ से कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। एकता का कहना है क इस बार शो का फॉर्मैट पहले से अलग होगा।

ये भी पढ़ें:ना गोविंदा और ना ही बच्चे, सुनीता ने बताया इनके नाम करेंगी अपनी सारी प्रॉपर्टी
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
Lock Upp 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।