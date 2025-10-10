राइज एंड फॉल में इस हफ्ते होगा डबल एविक्शन, फिनाले की रेस से बाहर होंगे ये दो कंटेस्टेंट?

अमेजन प्राइम वीडियो के शो राइज एंड फॉल में फिनाले की ओर बढ़ रहा है। इस हफ्ते डबल एविक्शन देखने को मिल सकता है। इस वक्त अपार्टमेंट में अर्जुन बिजलानी, अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा रूलर बनकर बैठे हुए हैं।

अशनीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल अब अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। एक एक करके कंटेस्टेंट एविक्ट होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते कुब्रा सैत शो से बाहर हुई थीं। कहा जा रहा है, इस हफ्ते शो से दो कंटेस्टेंट बाहर जा सकते हैं। मतलब शो में इस हफ्ते डबल एविक्शन हो सकता है। एविक्ट होने वाले दो कंटेस्टेंट्स के नाम भी सामने आए हैं। इन नामों को जानकर आप हैरान रह सकते हैं।

राइज एंड फॉल से बाहर हो सकते हैं ये कंटेस्टेंट फिल्म विंडो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार शो से होस्ट और सिंगर आदित्य नारायण और कॉमेडियन किकु शारदा बाहर हो सकते हैं। किकु शारदा एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्हें शो में आए कंटेस्टेंट भी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।

इन कंटेस्टेंट के बीच होगी फिनाले की रेस अगर किकु शारदा और आदित्य नारायण इस हफ्ते एविक्ट होते हैं तो शो में आरुश भोला, मनीषा रानी, बाली, आकृति नेगी, अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, अरबाज पटेल और नयनदीप रक्षित फिनाले की रेस में शामिल होंगे।