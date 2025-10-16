Hindustan Hindi News
'जब मैं बेसमेंट में जा रहा था…', कीकु ने बताया अरबाज और आदित्य की किस बात से हो गए थे परेशान

संक्षेप: राइज एंड फॉल से कीकू शारदा  एलिमिनेट हो चुके हैं। शो से बाहर आने के बाद कीकू शारदा ने अरबाज पटेल और आदित्य नारायण के बर्ताव को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें कौन सी बात शो में उन दोनों की बुरी लगी। 

Thu, 16 Oct 2025 12:49 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
राइज एंड फॉल का फिनाले बस एक दिन दूर है। फिनाले से पहले कीकू शारदा शो से बाहर हो गए। कीकू शारदा को शो में खूब पसंद किया गया था। कीकू के लगभग हर किसी से ही शो में रिश्ते अच्छे थे। हालांकि, जाते-जाते कीकू के आदित्य नारायण और अरबाद पटेल से रिश्ते खराब हो गए थे। अब कीकू ने उन दोनों के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें आदित्य और अरबाज की कौन सी बात परेशान करी थी।

शो पर किस बात का कीकू को लगा बुरा

कीकू शारदा ने काफी अच्छा खेल खेला। जूम से खास बातचीत में कीकू ने कहा कि आदित्य और अरबाज में बेसिक मैनर्स की कमी और इंसानियन की कमी ने उन्हें बहुत परेशान किया। इसी के साथ कीकू ने शो पर हुई एक घटना का जिक्र किया जिसने उन्हें काफी परेशान किया।

कीकू ने बताया कि जब वो अपार्टमेंट से बेसमेंट में जा रहे थे तब आदित्य और अरबाज ने बैग्स उठाने में उनकी बिल्कुल मदद नहीं की थी। ये बात कीकू शारदा को काफी परेशान करी थी।

कीकू ने सुनाया किस्सा

कीकू ने बताया, “जो एक चीज जिसने मुझे बहुत परेशान किया, जो मैंने वहां नहीं बोली वो ये थी कि जब मैं बेसमेंट में जा रहा था, मेरे पास 8 बड़े डिब्बे थे जो मैंने उठाए हुए थे। वो एक बुरे सपने की तरह था। हर किसी को नींद आ रही थी। हम डिब्बे लिए हुए थे। बाली और मैं एक दूसरे की डिब्बे उठाने में मदद कर रहे थे।”

सोच नेम पड़ गए थे कीकू शारदा

कीकू ने कहा, “अब, मेरे वजन और मेरी उम्र की वजह से, मैं चाहता था कि एक 6.5 फीट लंबा इंसान आगे आए और कहे वो मदद कर देगा। आदित्य वहीं खड़ा था। अरबाज वहीं खड़ा था। वो लोग मुझे देख रहे थे। मैं सोच रहा था कि उन्हें ये जरूरी क्यों नहीं लगा।”

