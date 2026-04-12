समय रैना के वीडियो के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने कसा तंज, बोले- अब मेरा टाइम है
Ranveer Reacts to Samay's Video: समय रैना के स्टिल अलाइव वाले वीडियो पर रणवीर इलाहाबादिया का रिएक्शन आया है। जब रणवीर से समय के वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौन समय?
रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के स्टिल अलाइव वाले वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्टिल अलाइव वीडियो में समय रैना ने पिछले साल इंडियाज गॉट लैटेंट को लेकर हुए विवाद के बारे में बात की थी। उन्होंने इसी वीडियो में कहा कि रणवीर की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। अब रणवीर ने समय के बारे में बात करते हुए कहा- समय...कौन समय? क्या समय? दरअसल, इंडियाज गॉट लैटेंट में जो विवाद हुआ था वो रणवीर इलाहाबादिया के सवाल पर ही हुआ था।
समय रैना का नाम सुनकर क्या बोले रणवीर इलाहाबादिया?
शनिवार को रणवीर इलाहाबादिया पैपराजो शैलेश पांडे के वीडियो में नजर आए थे। वीडियो में शैलेश रणवीर की तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी रणवीर उनसे कहते हैं- हम दोनों का समय चल रहा है…इसके बाद जब वीडियो में समय रैना का जिक्र होता है तब रणवीर व्यंगात्मक तरीके से कहते हैं- समय…कौन समय? क्या समय? हमारा टाइम। ये हामारा टाइम है। अब मेरा टाइम है।
समय के स्टिल अलाइव वीडियो पर रणवीर का तंज
इसके अलावा भी रणवीर का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रणवीर कहते हैं- तारीफें तो सुनाई दे रही हैं…तारीफ हम तक पहुंच जाती है। जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप अंदर रखोगे, उतनी ज्यादा आप अट्रैक्ट करते हो। मैंने बहुत मजाक किया भी है…अच्छे ह्यूमर। मुस्कुराते रहना चाहिए।
समय रैना ने अपने वीडियो में क्या-क्या कहा?
समय रैना ने अपने 1 घंटे 21 मिनट के वीडियो में पूरे विवाद के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे जब ये पूरा विवाद हुआ तब वो भारत में नहीं थे। उनके एडिटर को अरेस्ट कर लिया गया था और कम से कम 20 पुलिसवाले लेटेंट के एपिसोड देख रहे हैं। समय ने बताया था कि इसके बाद ही उन्होंने लेटेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए थे।
अपूर्वा का किया बचाव
इसी वीडियो में समय रैना ने अपने अंदाज में समझाया था कि क्यों रणवीर के सवाल पूछने पर बवाल हो गया था। समय ने बताया था कि रणवीर की छवि काफी क्लीन है ऐसे में जब सवाल उन्होंने पूछा तो लोगों को हैरानी हुई और इस बात पर ज्यादा बवाल हो गया। समय ने कहा कि रणवीर की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। हालांकि, वीडियो में समय ने ये भी कहा कि रणवीर की भी इस पूरे विवाद में कोई गलती नहीं है।समय रैना वीडियो में अपूर्वा का बचाव करते भी नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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