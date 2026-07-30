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'अगर इन्होंने आपको गलत तरीके से छुआ...', राम कपूर की पत्नी ने श्रेया से हाथ जोड़कर मांगी माफी

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Lock Upp: लॉकअप के लेटेस्ट एपिसोड में राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर अपने पति से मिलने आईं। उन्होंने श्रेया कालरा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, माता जी अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना। 

Gautami Kapoor seeks Shreya Kalra's Forgiveness
गौतमी कपूर ने श्रेया कालरा से मांगी माफी

लॉकअप का कल का एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। जेल में बंद कंटेस्टेंट्स से मिलने उनके परिवार और दोस्त आए। राम कपूर के लिए उनकी पत्नी गौतमी कपूर आईं। गौतमी ने श्रेया कालरा की तारीफ की। इसी के साथ उन्होंने श्रेया से हाथ जोड़कर माफी मांगी। दरअसल, श्रेया को लॉकअप में राम कपूर के किस करने और छूने को लेकर बात करते देखा गया था। इसपर गौतमी ने श्रेया से माफी मांगी।

श्रेया से हाथ जोड़कर गौतमी ने मांगी माफी

गौतमी पहले राम से मिलीं। इसके बाद वो श्रेया के पास गईं और उन्होंने हाथ जोड़कर श्रेया से माफी मांगी। श्रेया के सामने खड़े होकर गौतमी ने हाथ जोड़े और कहा- माता जी, अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अगर इन्होंने आपको गलत छुआ हो, अगर इन्होंने कुछ थूका है आप पर तो प्लीज मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूं।

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श्रेया के बाद लॉकअप की बाकी महिलाओं से मांगी माफी

इसके बाद गौतमी ने श्रेया को गले लगाया और तंज कसते हुए कहा कि अगर मैं आपको गले लगाउंगी तो आप कुछ बोलेंगी तो नहीं। श्रेया से बात करने के बाद गौतमी ने लॉकअप की सारी महिलाओं से माफी मांगी। उन्होंने कहा- सभी महिलाओं के लिए, अगर राम ने आपको असहज किया है तो मैं माफी मांगती हूं। वो ऐसे ही हैं। गौतमी ने कहा कि वो राम का बचाव नहीं कर रही हैं, लेकिव वो टेडी बियर कैसे होते हैं, वो वैसे ही हैं।

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राम के किसिंग और गले लगने की आदत पर श्रेया ने उठाए थे सवाल

दरअसल, घर की कुछ महिलाओं ने इस बारे में बात की थी कि राम कपूर अक्सर गले लगाते हैं और किस करते हैं। श्रेया ने खुलकर कहा था कि राम कपूर के बार-बार गले लगने और माथे पर किस करने से वो असहज होते हैं। इसके अलावा, अपूर्वा जब घर आई थीं तो उन्होंने भी कहा था - भाई ये किस क्यों करते रहते हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है।

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बता दें, जहां राम से मिलने उनकी पत्नी आई थीं। वहीं, श्रेया कालरा से मिलने उनके बॉयफ्रेंड ऋषभ आए थे। लॉकअप में ऋषभ और योगेश के बीच बहस हो गई थी। दोनों एक दूसरे पर बरसते नजर आए थे। ऋषभ के जाने के बाद श्रेया योगेश पर भड़क गई थीं। शिल्पा शिंदे की बात करें तो उनसे मिलने विकास गुप्ता आए थे। विकास गुप्ता ने शिल्पा शिंदे को काफी कुछ सुनाया। हर्षद से मिलने अर्जुन बिजलानी आए थे। आकांक्षा चमोला से मिलने नेहल चुडासमा आई थीं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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