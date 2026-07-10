Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गौरव खन्ना को नहीं जानते हैं राम कपूर, कहा- कभी नहीं देखा, लोग बोले- जलन दिख रही है

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

राम कपूर इन दिनों लॉक अप 2 शो में काफी छाए हुए हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने गौरव खन्ना को लेकर कुछ ऐसा कहा कि दर्शक और एक्टर के फैंस भी हैरान रह गए।

गौरव खन्ना को नहीं जानते हैं राम कपूर, कहा- कभी नहीं देखा, लोग बोले- जलन दिख रही है

राम कपूर इन दिनों शो लॉक अप 2 में नजर आ रहे हैं। शो में वह बतौर कंटेस्टेंट बनकर गए हैं। हाल ही में शो में गौरव खन्ना आए अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला को सपोर्ट करने के लिए। दोनों के बीच के कई मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन इस दौरान राम ने जो कहा वो सुनकर दर्शक भी हैरान हो गए। राम का कहना है कि वह गौरव को नहीं जानते हैं कि वह कौन हैं।

राम ने पूछा गौरव कौन हैं

दरअसल, जब गौरव, आकांक्षा से बात कर रहे थे तब राम, धीरज से पूछते हैं कि ये क्या करते हैं? धीरज बोलते हैं कि वह एक्टर हैं तो राम फिर पूछते हैं कि क्या वह पॉपुलर हैं? मैंने क्योंकि कभी देखा नहीं, लेकिन शायद इसलिए भी क्योंकि मैं अब कुछ देखता नहीं टीवी पर।

ये भी पढ़ें:गौरव खन्ना के जाने के बाद बोलीं श्रेया कालरा, ‘ऐसी पत्नी भगवान किसी को न दे’

वहीं गौरव फिर जब राम से मिलते हैं तो वह उन्हें गले लगाते हैं और बोलते हैं कि आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा।

लोगों के रिएक्शन

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर लोगों के काफी रिएक्शन भी आ रहे हैं। कोई कमेंट कर रहा है कि ये तो साफ दिखा रहा है कि उनके मन में जलन है। तो किसी ने लिखा कि अगर सलमान खान, गौरव को जानते हैं तो राम कैसा नहीं जानते होंगे। वहीं एक ने लिखा कि थोड़ा तो भाई को ये बोलने से पहले झिझिकना था। हालांकि राम के फैंस ने एक्टर को पूरा सपोर्ट किया है और लिखा कि उन्होंने साफ कहा है कि वह अब कंटेंट नहीं देखते हैं तो हो सकता है ना जानते होंगे।

ये भी पढ़ें:4-5 महीने पहले एक-दूसरे को…, गौरव-आकांक्षा के तलाक के खुलासे पर भड़कीं हिना

राम का करियर टीवी शोज और फिल्में

बता दें कि राम टीवी के पॉपुलर एक्टर रहे हैं और एक समय पर टीवी के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर भी थे। वह शो कसम से से काफी फेमस हुए थे और फिर बड़े अच्छे लगते हैं शो से तो घर-घर छा गए थे। इसके बाद वह कई शो जैसे मंशा, दिल की बातें दिल ही जानें, घर एक मंदिर और कर ले तू मोहब्बत में नजर आए थे। वह फिर कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं जैसे मॉनसून वेडिंग, एक मैं और एक तू, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हमशक्ल्स, माई, शादी के साइड इफेक्ट्स और थप्पड़।

ये भी पढ़ें:आकांक्षा चमोला ने राम कपूर से मांगा काम, कहा-शो के बाद मैं अलग रहने वाली हूं तो…

गौरव खतरों के खिलाड़ी में आएंगे नजर

वहीं गौरव की बात करें तो उन्होंने ये प्यार ना होगा कम शो से शुरुआत की थी। इसके बाद वह तेरे बिन, प्रेम या पहेली- चंद्रकांता शोज में काम कर चुके हैं। इसके बाद वह अनुपमा शो में आए जिसमें अनुज के किरदार से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। फिर उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में परफॉर्म किया और इसके बाद बिग बॉस 19 और दोनों ही शो के वह विनर रहे हैं। अब वह खतरों के खिलाड़ी 15 में नजर आने वाले हैं जिसकी शुरुआत 1 अगस्त से होगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
gaurav khanna Ram Kapoor Lock Upp 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।