गौरव खन्ना को नहीं जानते हैं राम कपूर, कहा- कभी नहीं देखा, लोग बोले- जलन दिख रही है
राम कपूर इन दिनों लॉक अप 2 शो में काफी छाए हुए हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने गौरव खन्ना को लेकर कुछ ऐसा कहा कि दर्शक और एक्टर के फैंस भी हैरान रह गए।
राम कपूर इन दिनों शो लॉक अप 2 में नजर आ रहे हैं। शो में वह बतौर कंटेस्टेंट बनकर गए हैं। हाल ही में शो में गौरव खन्ना आए अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला को सपोर्ट करने के लिए। दोनों के बीच के कई मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन इस दौरान राम ने जो कहा वो सुनकर दर्शक भी हैरान हो गए। राम का कहना है कि वह गौरव को नहीं जानते हैं कि वह कौन हैं।
राम ने पूछा गौरव कौन हैं
दरअसल, जब गौरव, आकांक्षा से बात कर रहे थे तब राम, धीरज से पूछते हैं कि ये क्या करते हैं? धीरज बोलते हैं कि वह एक्टर हैं तो राम फिर पूछते हैं कि क्या वह पॉपुलर हैं? मैंने क्योंकि कभी देखा नहीं, लेकिन शायद इसलिए भी क्योंकि मैं अब कुछ देखता नहीं टीवी पर।
वहीं गौरव फिर जब राम से मिलते हैं तो वह उन्हें गले लगाते हैं और बोलते हैं कि आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा।
लोगों के रिएक्शन
अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर लोगों के काफी रिएक्शन भी आ रहे हैं। कोई कमेंट कर रहा है कि ये तो साफ दिखा रहा है कि उनके मन में जलन है। तो किसी ने लिखा कि अगर सलमान खान, गौरव को जानते हैं तो राम कैसा नहीं जानते होंगे। वहीं एक ने लिखा कि थोड़ा तो भाई को ये बोलने से पहले झिझिकना था। हालांकि राम के फैंस ने एक्टर को पूरा सपोर्ट किया है और लिखा कि उन्होंने साफ कहा है कि वह अब कंटेंट नहीं देखते हैं तो हो सकता है ना जानते होंगे।
राम का करियर टीवी शोज और फिल्में
बता दें कि राम टीवी के पॉपुलर एक्टर रहे हैं और एक समय पर टीवी के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर भी थे। वह शो कसम से से काफी फेमस हुए थे और फिर बड़े अच्छे लगते हैं शो से तो घर-घर छा गए थे। इसके बाद वह कई शो जैसे मंशा, दिल की बातें दिल ही जानें, घर एक मंदिर और कर ले तू मोहब्बत में नजर आए थे। वह फिर कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं जैसे मॉनसून वेडिंग, एक मैं और एक तू, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हमशक्ल्स, माई, शादी के साइड इफेक्ट्स और थप्पड़।
गौरव खतरों के खिलाड़ी में आएंगे नजर
वहीं गौरव की बात करें तो उन्होंने ये प्यार ना होगा कम शो से शुरुआत की थी। इसके बाद वह तेरे बिन, प्रेम या पहेली- चंद्रकांता शोज में काम कर चुके हैं। इसके बाद वह अनुपमा शो में आए जिसमें अनुज के किरदार से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। फिर उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में परफॉर्म किया और इसके बाद बिग बॉस 19 और दोनों ही शो के वह विनर रहे हैं। अब वह खतरों के खिलाड़ी 15 में नजर आने वाले हैं जिसकी शुरुआत 1 अगस्त से होगी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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