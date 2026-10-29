हुंकार: कोर्टरूम सीन से एक रात पहले रघुबीर यादव को आया था हार्ट अटैक; '50 बार मरा...'

रघुबीर यादव की जियो हॉटस्टार पर सीरीज हुंकार रिलीज हुई है। अब सीरीज के डायरेक्टर करण कपाड़िया ने बताया कि सीरीज का कोर्टरूम सीन शूट होने के एक रात पहले एक्टर को हार्ट अटैक आया था।

जियो हॉटस्टार की सीरीज हुंकार: द रोर में रघुबीर यादव ने बापजी का किरदार निभाया है। उनका किरदार एक निगेटिव किरदार है। इस सीरीज के डायरेक्टर ने बाप जी के किरदार को लेकर बात की। साथ ही, उन्होंने बताया कि कैसे रघुबीर यादव को एक कोर्टरूम सीन से पहले वाली रात हार्ट अटैक आया था।

रघुबीर यादव को शूटिंग से एक दिन पहले आया था हार्ट अटैक Birla Studios के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में सीरीज के डायरेक्टर करण कपाड़िया बताते हैं कि कोर्टरूम सीन से एक रात पहले एक्टर रघुबीर यादव को हार्ट अटैक आया था।

रघुबीर क्यों बोले हार्ट अटैक में ज्यादा मजा आ रहा था इसके बाद एक्टर उस घटना के बारे में बात की। उन्होंने कहा, “उस हार्ट अटैक में ज्यादा मजा आ रहा था मुझे। अरे, मैं तो वहां पर्दे के पीछे, सुनना मेरे लिए इतना मुश्किल था...मुश्किल क्या, आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा आ जाता था मेरे।” बता दें, रघुबीर और डायरेक्टर करण जिस सीन के बारे में बात कर रहे थे वो सीरीज में उस वक्त आता है जब सीरीज की फीमेल लीड कोर्ट में गवाही देने आती है।

कोर्टरूम सीन को करण कपाड़िया ने किस तरह किया शूट? इस बातचीत के दौरान करण ने बताया कि उन्होंने कोर्टरूम सीन को कैसे शूट किया। डायरेक्टर करण कपाड़िया ने कहा कि वो चाहते थे कि दर्शक ये देखें कि मीनू रावत की गवाही का कोर्टरूम में मौजूद हर व्यक्ति पर, खासकर बाबाजी पर, क्या असर पड़ता है। उन्होंने बताया, "मैं उनके जज्बातों को दिखाने के लिए उनके करीब चला जाता था। मैं उनकी भावनाएं पूरी तरह दिखाने के बाद मैं धीरे-धीरे कैमरा पीछे खींचने लगता था और फ्रेम को बड़ा करता जाता था, ताकि वह जज्बात कोर्टरूम में मौजूद हर इंसान तक पहुंच जाए।"

रघुबीर बोले- ये करते हुए मैं कम से कम 50 बार मरा मीनू रावत (अनीत पड्डा) की गवाही वाले सीन के बारे में बात करते हुए रघुबीर यादव ने कहा, “ये करते हुए मैं कम से कम 50 बार मरा।” करण ने उस सीन के बारे में बात करते हुए कहा, "सर, एडिटिंग प्रोसेस के दौरान वो सीन मैंने 100 से 200 बार देखा है। हर बार वो सीन मुझे गहराई से छू जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मेरे लिए कहीं ज्यादा दर्दनाक था।"

करण बोले- ऐसे आदमी को मर जाना चाहिए करण ने कहा कि वो सीन उन्हें हर बार भावविभोर करता है। उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि उस जैसे आदमी को मर जाना चाहिए। मैं बता रहा हूं वो सीन देखते हुए मैं कई बार मरा हूं।"