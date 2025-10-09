Raghav Juyal says Aryan Khan Would touch my mom s feet she would call him sanskari 'वो मां के पैर छूता था', आर्यन के बारे में बोले राघव; कितना संस्कारी लड़का…, Web-series Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजRaghav Juyal says Aryan Khan Would touch my mom s feet she would call him sanskari

'वो मां के पैर छूता था', आर्यन के बारे में बोले राघव; कितना संस्कारी लड़का…

राघव जुयाल हाल ही में रिलीज हुई आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए हैं। इस दौरान आर्यन खान और राघव जुयाल के बीच अच्छी बॉन्डिंग हुई। अब राघव ने अपनी और आर्यन खान की दोस्ती पर बात की है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 08:10 AM
share Share
Follow Us on
'वो मां के पैर छूता था', आर्यन के बारे में बोले राघव; कितना संस्कारी लड़का…

बैड्स ऑफ बॉलीवुड की रिलीज के बाद से कई इंटरव्यू में राघव जुयाल अपनी और राघव की दोस्ती के बारे में बात कर चुके हैं। अब राघव जुयाल ने बताया कि उनकी मां आर्यन खान को संस्कारी बताती हैं। उन्होंने आर्यन खान को शानदार और ब्रेव बताया। राघव जुयाल ने कहा कि आर्यन खान उनकी मां के पैर छूते हैं। इस वजह से उनकी मां उन्हें संस्कारी बुलाती हैं।

राघव की मां के पैर छूते थे आर्यन

युवा से खास बातचीत में राघव ने कहा, "वो शानदार हैं, वो बहुत ब्रेव हैं। उनकी एक आदत थी, जब मेरी मां आती थीं तो वो उनके पैर छूते थे। एकदम अच्छा बच्चा बन जाता है को मम्मी कहती थीं- इसकी तरह बनो, देखो इसे, कितना संस्कारी लड़का है। मैं उससे कहता था कि तुम मेरी मां के सामने बदल जाते हो। इसपर वो कहता था- यही तो तकनीक है। मेरे सभी दोस्तों की मां मुझे पसंद करती हैं। वो उनको मेरे साथ बाहर जाने देती हैं।"

ऑडिशन के जरिए मिला राघव को रोल

इस दौरान राघव ने बताया कि कैसे उन्हें सीरीज में रोल मिला। राघव ने बताया कि उन्होंने रोल के लिए ऑडिशन दिया था और वो सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन पहली बार उन्होंने स्क्रिप्ट टेबल रीड के दौरान पढ़ी। राघव ने कहा कि वो पहले तो रोल को लेकर संशय में थे। वो श्योर नहीं थे।

अपने किरदार को लेकर संशय में थे राघव

राघव ने कहा कि इस बारे में उन्होंने आर्यन से भी बात की थी क्योंकि स्क्रिप्ट में परवेज के किरदार के बारे में डिटेल में नहीं लिखा था। राघव ने जब आर्यन को कहा कि उन्हें संशय है तो आर्यन ने उन्हें अपने घर पर बुलाकर बात की। उन्होंने राघव से कहा, “भाई, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, तभी मैंने तुम्हें चुना है और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मुझे ये किरदार बहुत पसंद है और ये पूरी सीरीज में मेरा सबसे पसंदीदा किरदार है और मैं शर्त लगाता हूं कि ये सबसे बेस्ट तरीके से काम करेगा। हम सेट पर इसपर काम करेंगे। मैंने उससे पूछा- कर लूं भरोसा? मैंने वो किया और उन्होंने मुझे वो करने दिया जो मैं करना चाहता था।”

aryan khan raghav juyal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।