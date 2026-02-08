Hindustan Hindi News
प्राइम वीडियो की एक ऐसी साउथ फिल्म जिसे IMDb पर मिली है 8.3 की रेटिंग, कहानी का एंड झकझोर देगा

प्राइम वीडियो की एक ऐसी साउथ फिल्म जिसे IMDb पर मिली है 8.3 की रेटिंग, कहानी का एंड झकझोर देगा

संक्षेप:

अमेज़न प्राइम वीडियो पर एक तेलुगू फिल्म ट्रेंड में बनी हुई है। इस फिल्म की कहानी होश उड़ाने वाली है। एक ऐसी कहानी जिसे IMDb पर 8.3 रेटिंग मिली है। इस साउथ फिल्म को ऑडियंस से भी जबरदस्त रिएक्शन मिला था।

Feb 08, 2026 06:53 pm IST
ऑडियंस में साउथ फिल्मों का जबरदस्त क्रेज है। कई साउथ फिल्मों के हिंदी रीमेक बनाकर पैसा कमाया गया है। कई फिल्मों के हिंदी डब वर्जन को भी ऑडियंस ने पसंद किया है। अब एक ऐसी ही फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर ट्रेंड में बनी हुई है। कुछ समय पहले OTT पर तेलुगू फिल्म ढंडोरा आई थी। इस फिल्म में एक्टर शिवाजी, बिंदु माधवी, नवदीप, नंदू, रवि कृषण, मनिका चिक्कला जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इस फिल्म की कहानी को इतना पसंद किया गया कि IMDb पर जबरदस्त रेटिंग मिली है।

ढंडोरा की कहानी

इंडियन सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनी है जिसमें जातिवाद, अंतर्जातीय विवाह, लव स्टोरी को दिखाया गया है। मराठी फिल्म सैराट, हिंदी फिल्में धड़क और धड़क 2 ऐसे ही मुद्दों पर बनी फिल्में हैं जिन्हें पसंद किया गया है। कुछ इसी तरह की एक तेलुगू फिल्म ढंडोरा भी है जो छाई हुई है। ये एक सोशल ड्रामा है फिल्म है जो सवा दो घंटे लंबी है। फिल्म का बैकड्राप 2004 पर बेस्ड है। फिल्म में दो लव स्टोरी, और जाति पर बेस्ड कहानी दिखाई गई है।

dhandoraa

फिल्म का सेकंड हाफ

फिल्म की कहानी गांव में जातिवाद, ऊंची-नीची जाति, वहां के लोगों की कहानी दिखाई गई है। फिल्म की यही कहानी ऊंची जाति के जमींदार शिवाजी के इर्दगिर्द घूमती है। शिवाजी की एक बेटी है सुजाता जिसे एक नीची जाति के लड़के रवि से प्यार हो जाता है। जब ये बात शिवाजी को पता चलती तो वो एक बड़ा फैसला लेता है जिसके बाद कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आता है। ये फिल्म लव स्टोरी की आढ़ में शानदार कहानी रखती है। एक ऐसी कहानी जिसके सेकंड हाफ में लगातार नए ट्विस्ट आते हैं जो आपको सीट से हिलने नहीं देते।

फिल्म के हैरान वाले सीन

फिल्म की शुरुआत में एक सीन आता है जब एक बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी को रस्सी से बांध कर नीचे उतारा जा रहा था। बाद में पता चलता है कि जिस रास्ते से बॉडी आ सकती थी उस रास्ते पर किसी ने मंदिर बनवाया है इसलिए छोटी जाति के लोगों को ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। एक सीन ऐसा भी है जब डेड बॉडी को इधर-उधर ले जाया जाता है। फिल्म के कई सीन होश उड़ा देते हैं। कहानी का क्लाइमेक्स हैरान करने वाला है। इस फिल्म को IMDb पर 8।3 की रेटिंग मिली हुई है।

Amazon Prime

