Review: कैसी है प्राइम वीडियो की चार यार? वीकेंड पर देखें या छोड़ दें ये सीरीज

Chaar Yaar Review: वीकेंड पर अगर आप कोई मजेदार क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हैं तो चार यार को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कर लें। इस सीरीज के 8 एपिसोड्स आप बिंज वॉच कर सकते हैं।

प्राइम वीडियो पर क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘चार यार’ रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज की कहानी चार ऐसे दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने आम जीवन को छोड़ जुर्म की दुनिया से जुड़ जाते हैं। ‘चार यार’ एक अच्छी लिखी हुई और डायरेक्ट की गई सीरीज है। इसे आपको मिस नहीं करना चाहिए।

कैसे शुरू होती है 'चार यार' सीरीज? सीरीज की शुरुआत एक शूटआउट से होती है। फ्रेम में आपको चार दोस्त, जबरदस्त गोलीबारी और अफरा-तफरी नजर आती है। इतने में ही बैकग्राउंड आवाज आती है कि ये क्लाइमेक्स नहीं, बस ट्रेलर है।

10 लाख की जरूरत और शुरू होता है कार चोरी का सिलसिला इस सीन के बाद आगे की कहानी शुरू होती है। एक-एक करके चारों दोस्तों को दर्शकों के सामने लाया जाता है। 'चार यार' जय, टोनी, साहिल और समीर की दोस्ती की कहानी है। इन चारों की कहानी शुरू होती है 10 लाख रुपये की जरूरत से। 10 लाख पाने के चक्कर में एक के बाद एक कुछ ऐसी चीजें होती चली जाती हैं कि ये चारों मुंबई के एक बड़े गैंगस्टर (इम्तियाज) के जाल में फंसते चले जाते हैं। ये चार दोस्त कार चोरी के धंधे की सबसे जरूरी कड़ी बन जाते हैं।

मजबूरी में शुरू किया गया जुर्म का पाठ अब इन चारों को पसंद आने लगता है और ये जुर्म की दुनिया के ऐसे चेहरे बन जाते हैं जो पुलिस को भी बार-बार चकमा दे देते हैं।

क्राइम-थ्रिलर के साथ हंसी का डोज 8 एपिसोड की ये सीरीज आपको क्राइम और थ्रिलर के साथ-साथ हंसी का डोज भी देगी। इन चार दोस्तों पर किसी पुलिस वाले को शक नहीं होता है, लेकिन ASI भालेराव को जय की तलाश है। जब सारे पुलिसवाले किसी और दिशा में केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी भालेराव को जय की तलाश होती है। जय तक पहुंचने के लिए भालेराव (साई ताम्हणकर) लाख कोशिश करती है, लेकिन उसे उसके ही डिपार्टमेंट में सीनियर्स से समर्थन नहीं मिलता है।

Chaar Yaar: सीरीज देखें या नहीं? वीकेंड की वॉचलिस्ट में आपको ये सीरीज जरूर जोड़ लेनी चाहिए। सीरीज में दिखाई मुंबईया भाषा, जय, टोनी, साहिल और समीर की दोस्ती, ASI भालेराव का जय को पकड़ने का मिशन और उसके सामने अपने ही डिपार्टमेंट से आनेवाली चुनौतियां सीरीज को काफी दिलचस्प बनाती हैं।

इस सीरीज में चारों दोस्तों की यारी के साथ-साथ कार चोरी की दुनिया को काफी बारीकी से दिखाया गया है, लेकिन इसी के साथ सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे पुलिस डिपार्टमेंट में पुरुष अधिकारी अपनी जूनियर महिला ऑफिसर को कम आंकते हैं। सीरीज दिखाती है कि कैसे हर बार उसकी लाई गई लीड्स को नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन एएसआई भालेराव इन चुनौतियों से हार नहीं मानती है और खुद को साबित कर दिखाती है।

सीरीज को एक ही बार में देख डालेंगे आप इस सीरीज को काफी अच्छे से लिखा और डायरेक्ट किया गया है। वैसे तो पूरी की पूरी सीरीज आपको पसंद आनेवाली है, लेकिन छठे एपिसोड में आपको लगेगा कि सीरीज को अब खींचा जा रहा है। हालांकि, सीरीज 5 एपिसोड तक इतनी अच्छी है कि आप खुद को मना लेंगे कि इसके दो बचे हुए एपिसोड आप देख सकते हैं।। एक बार जब आप सीरीज को देखना शुरू करेंगे, आप सीरीज को पूरा बिना देखे उठ नहीं पाएंगे।

सीरीज में नजर आए हैं ये सितारे सीरीज की कहानी जितने अच्छे से गढ़ी गई है, उतनी ही शिद्दत से इस सीरीज के कलाकारों ने अपने-अपने किरदारों में जान फूंकी है। सीरीज में पूर्व झा (साहिल शेख), प्रेरक मेहता (जय गाला), साकिब अयूब (टोनी गोम्ज), नमन जैन (समीर खिलजी), सिकंदर खेर (इम्तियाज इंजीनियर), साई ताम्हणकर (ASI सुमति भालेराव), चंकी पांडे (शरद नागरे), राजेश तेलांग (पुलिस अधिकारी दिलीप वानखेड़े), दिब्येंदु भट्टाचार्य (बाबू चौहान), पंकज झा (प्रजापति राय) और मानव गोहिल (डीसीपी वसीम खान) जैसे कलाकार नजर आए हैं।