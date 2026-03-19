प्राइम वीडियो का धमाकेदार ऐलान, 55 शानदार फिल्मों और सीरीज के लिए हो जाइए तैयार
Prime Video New Release: प्राइम वीडियो ने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 2026 की अपकमिंग फिल्में, सीरीज और सीक्वेंस की लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने उन फिल्मों की रिलीज के बारे में भी बताया है जो थिएटर रिलीज के बाद प्राइम पर रिलीज होंगी।
सीरीज, फिल्मों और रियलिटी शोज के फैंस को अमेजन प्राइम वीडियो ने आज यानी 19 मार्च को बड़ा सरप्राइज दिया है। अमेजन प्राइम वीडियो ने उन फिल्मों, सीरीज और सीक्वेंस की लिस्ट और फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है जो 2026 में अमेजन पर रिलीज होंगी। इस लिस्ट में 55 सीरीज, फिल्में, सीक्वेंस और रियलिटी शोज शामिल हैं। द ट्रेटर्स सीजन 2 से लेकर पंचायत सीजन 5 जैसा कंटेंट शामिल है। अमेजन प्राइम वीडियो की इस लिस्ट से ये तो साफ है कि फैंस को मजेदार कंटेंट मिलने वाला है।
सोनाली बेंद्रे और अली फजल की सीरीज लिस्ट में शामिल
अमेजन प्राइम वीडियो ने जो लिस्ट जारी की है उसमें हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में कई जबरदस्त ओरिजिनल सीरीज और फिल्में शामिल हैं। अमेजन प्राइम वीडियो की लिस्ट में सबसे चर्चित है निखिल आडवाणी की ‘द रिवॉल्यूशनरीज’। ‘द रिवॉल्यूशनरीज’ में भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा नजर आएंगे। इसके अलावा इस लिस्ट में विजय वर्मा की मटका किंग, अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर की राख और रैपर किंग की एक्टर के तौर पर डेब्यू सीरीज लुक्खे शामिल है।
अमेजन प्राइम वीडियो पर ऋतिक रोशन की एचआरएक्स फिल्म्स के तहत बन रही सीरीज स्टॉर्म और आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस एटेरनल सनसाइन प्रोडक्शन्स के तहत बन रही सीरीज डोन्ट बी शाई भी शामिल है।
इन सीरीज के सीक्वल के लिए हो जाएं तैयार
शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की सीरीज फर्जी का सीजन 2 रिलीज होने वाला है। द क्राइम थ्रिलर्स का नया सीजन, पंचायत सीजन 5, अनन्या पांडे का कॉल मी बे का सीजन 2, दहाड़ का सीजन 2, दुपहिया सीजन 2 और रियलिटी शो द ट्रेटर्स का सीजन 2 आनेवाला है।
लिस्ट में साउथ के शोज भी शामिल
हिंदी में सुपरहिट होने के बाद द ट्रेटर्स अब तेलुगु भाषा में रिलीज होगा। इस शो तो तेजा सज्जा होस्ट करेंगे। इस शो का ऐलान भी प्राइम वीडियो ने कर दिया है। तमिल ड्रामा की सीरीज एग्जाम, वधांधी का सीजन 2 और इंस्पेक्टर ऋषि का सीजन 2 भी इस साल अमेजन पर रिलीज होगा।
लिस्ट में कार्तिक की नागजिला से लेकर ओ रोमियो तक
शाहिद कपूर की ओ रोमिया सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अब ये फिल्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। मिर्जापुर द मूवी भी सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। Vvan: Force of the Forrest और कार्तिक आर्यन की नागजिली भी सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद प्राइम वीडियो पर ही रिलीज होगी। अमेजन प्राइम वीडियो में ऐलान में सीरीज और फिल्मों के फर्स्ट लुक तो जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी रिलीज की डेट्स का ऐलान नहीं हुआ है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।