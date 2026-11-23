India's Got Latent: समय रैना पर पूनम पांडे का तंज, सीजन 2 खत्म लेकिन अब तक नहीं आया एपिसोड, लिखा…
India's Got Latent 2: पूनम पांडे ने 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के अनरिलीज्ड एपिसोड की तस्वीरें शेयर की हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने समय रैना पर तंज भी कसा है।
समय रैना के कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' का दूसरा सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन एक एपिसोड अब भी रिलीज नहीं हुआ है। इस एपिसोड में अभिनेत्री पूनम पांडे पैनल में नजर आई थीं। अब पूनम ने सोशल मीडिया पर शो के सेट की तस्वीरें शेयर करते हुए समय रैना पर तंज कसा है। उनके पोस्ट के बाद इस अनरिलीज्ड एपिसोड को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
पूनम पांडे ने समय रैना पर कसा तंज
पूनम पांडे ने रविवार, 22 नवंबर को इंस्टाग्राम पर 'इंडियाज गॉट लैटेंट' सीजन 2 की शूटिंग के दौरान ली गई कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में वह शो के होस्ट समय रैना के साथ नजर आ रही हैं। उनके साथ पैनल में बलराज घई, महीप सिंह और मधुर विर्ली भी मौजूद थे। तस्वीरें शेयर करते हुए पूनम ने लिखा, "लगता है मेरा इंडियाज गॉट लैटेंट सीजन 2 का एपिसोड कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रोवर्शियल था… इसलिए पोस्ट नहीं किया।"
पूनम का यह कैप्शन लोगों का ध्यान खींच रहा है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपने एपिसोड के रिलीज न होने पर टिप्पणी की, हालांकि इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की। उनकी पोस्ट के बाद फैंस के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या शो के मेकर्स इस एपिसोड को रिलीज करेंगे या इसे फिलहाल रोक दिया गया है।
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सीजन 2 खत्म, फिर भी नहीं दिखा पूनम पांडे वाला एपिसोड
'इंडियाज गॉट लैटेंट' का दूसरा सीजन खत्म हो चुका है। इसके बावजूद पूनम पांडे वाला एपिसोड अब तक दर्शकों के सामने नहीं आया है। अभिनेत्री की शेयर की गई तस्वीरों से साफ है कि उन्होंने शो की शूटिंग में हिस्सा लिया था और पैनल में कई चेहरे मौजूद थे। हालांकि, अभी तक शो के मेकर्स या समय रैना की ओर से इस एपिसोड को रिलीज न किए जाने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में पूनम के कैप्शन को मजाकिया टिप्पणी के तौर पर ही देखा जा सकता है। इसे एपिसोड के रिलीज न होने की आधिकारिक वजह नहीं माना जा सकता।
पहले सीजन में भी नजर आ चुकी हैं पूनम
पूनम पांडे इससे पहले भी समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' का हिस्सा रह चुकी हैं। वह साल 2024 में शो के पहले सीजन के एपिसोड 8 में गेस्ट जज के तौर पर नजर आई थीं। उस एपिसोड में उनके साथ शतरंज खिलाड़ी विदित गुजराती और सागर शाह भी पैनल में मौजूद थे। सीजन 2 में उनकी वापसी शो के साथ उनका दूसरा जुड़ाव होता, लेकिन फिलहाल दर्शकों को उनके इस एपिसोड का इंतजार है।
'लॉकअप' में नजर आई थीं पूनम पांडे
पूनम पांडे आखिरी बार साल 2022 में रियलिटी शो 'लॉक अप' में दिखाई दी थीं। कंगना रनौत के होस्ट किए गए इस शो में कई चर्चित हस्तियों ने हिस्सा लिया था। शो के पहले सीजन में मुनव्वर फारुकी विजेता बने थे, जबकि पायल रोहतगी दूसरे स्थान पर रही थीं। इसके बाद पूनम कई बार सोशल मीडिया और अपनी सार्वजनिक मौजूदगी के चलते चर्चा में रही हैं। अब 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के अनरिलीज्ड एपिसोड को लेकर उनकी टिप्पणी ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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