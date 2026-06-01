OTT Release: कहां रिलीज होगी ₹300 करोड़ में बनी 'पेद्दी'? जानिए क्यों है इस फिल्म की इतनी चर्चा!
Peddi Movie OTT Release: साउथ के सुपरस्टार एक्टर राम चरण की फिल्म पेद्दी इसी हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म थिएट्रिकल रिलजी के बाद ओटीटी पर कहां आने वाली है?
साउथ के सुपरस्टार एक्टर राम चरण की नई फिल्म 'पेद्दी' सिनेमाघरों में 4 जून को रिलीज होने जा रही है। ट्रेलर को बहुत क्रेजी रिस्पॉन्स मिला है और प्रमोशनल इवेंट्स में भी इस फिल्म को लेकर फैंस का क्रेज अलग ही लेवल पर देखने को मिला। बुचि बाबू सेना के निर्देशन में बनी यह फिल्म अभी तक थिएटर्स में आई भी नहीं है, कि इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर खबरें आनी शुरू हो गई हैं। तो चलिए जानते हैं कि मेकर्स ने किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेचे हैं इस फिल्म के राइट्स और आप इसे डिजिटल स्क्रीन पर कब से देख पाएंगे।
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी?
राम चरण, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा, जगपति बाबू, विजय सेतुपति और बोमन ईरानी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को बेचे गए हैं। टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह फिल्म ओटीटी जायंट नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हालांकि रिलीज डेट को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं है। अमूमन रिलीज के 3 महीने बाद तक फिल्म थिएटर्स से उतरकर ओटीटी पर आ जाती है। हालांकि अगर फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए और धुरंधर की तरह सिनेमाघरों में मोटी कमाई कर रही हो, तब मेकर्स इस डेट को पोस्टपोन भी कर देते हैं।
पेद्दी मूवी का बजट और कहानी
फिलहाल इतना साफ है कि ओटीटी पर दर्शक राम चरण की इस फिल्म को घर बैठे एन्जॉय कर पाएंगे। हालांकि अगर आप इस मूवी को बड़े पर्दे पर एन्जॉय करना चाहते हैं, तो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए यह फिल्म 4 जून से उपलब्ध होगी। फिल्म के पेड प्रीमियर शोज 3 जून की शाम को उपलब्ध होंगे। तकरीबन 300 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म की कहानी की बात करें तो राम चरण ने इसमें एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है, जो लगभग हर खेल में माहिर है। वह अपने और आसपास के गांवों का पसंदीदा खिलाड़ी है।
इन 5 भाषाओं में रिलीज होगी पेद्दी
एस.एस. राजामौली की फिल्म RRR में लीड रोल प्ले कर चुके राम चरण की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है, क्योंकि यह ऑरिजनली तो तेलुगू में बनी है, लेकिन इसे अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। दर्शक तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे देख पाएंगे। हिंदी पट्टी में RRR के बाद से राम चरण की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई है और इन दिनों एक्शन थ्रिलर फिल्मों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल भी रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि हिंदी पट्टी पर भी यह फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है।
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