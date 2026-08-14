भारती सिंह को पीठ पर बैठाकर पवन सिंह ने लगाए पुश अप्स; ‘पावर के ऊपर जनरेटर’
Bhojuri Bawaal: जियो हॉटस्टार के शो भोजपुरी बवाल का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में पावर स्टार पवन सिंह कॉमेडियन भारती सिंह को पीठ पर बैठाकर पुश अप्स मारते नजर आते हैं।
कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर इस वक्त भोजपुरी बवाल छाया हुआ है। भोजपुरी बवाल में भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े-बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। इस शो का नया प्रोमो रिलीज हुआ है। इस प्रोमो में कॉमेडियन भारती सिंह लेटेस्ट एपिसोड में खास मेहमान बनकर पहुंचेंगी। शो के प्रोमो में पवन सिंह कॉमेडियन भारती सिंह को पीठ पर बैठाकर पुश अप्स करते नजर आ रहे हैं।
पवन सिंह और भारती सिंह की जुगलबंदी
जियो हॉटस्टार रियलिटी ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है। इस प्रोमो में भारती सिंह और पवन सिंह एक साथ बातचीत करते नजर आते हैं। भारती सिंह पवन से कहती हैं- आज हो जाए भाई। पीठ पर आपकी बहन होगी…पवन सिंह की बहन।
भारती सिंह को पीठ पर बिठाकर पुश अप्स करेंगे पवन सिंह
भारती सिंह की बात सुनकर पहले तो पवन सिंह हैरान हो जाते हैं। फिर भारती सिंह कहती हैं- जब पावर के ऊपर जनरेटर बैठेगा तो क्या पावर होगी? इसके बाद पवन सिंह भारती सिंह को पीठ पर बिठाकर पुश अप्स मारते हैं। भारती सिंह पवन सिंह की नजर उतारती हैं। इसके बाद पवन सिंह कहते हैं- आज राजा जी का दिलवा टूटेगा नहीं, फट जाएगा।
भारती सिंह और पवन सिंह के बीच की ये जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आनेवाली है। भोजपुरी बवाल में राधे मां भी खास गेस्ट बनकर आएंगी। वो बताएंगी कि पवन सिंह की शादी कब होगी।
अपनी आवाज से महफिल सजाएंगे पवन सिंह
शो के एक दूसरे प्रोमो में पवन सिंह महफिल में अपनी आवाज से चार चांद लगाते नजर आ रहे हैं। गाना गाने के साथ-साथ पवन सिंह हारमोनियम बजाते भी नजर आ रहे हैं। उनके साथ बैठा शख्स ढोलक बजाता नजर आ रहा है।
भोजपुरी बवाल में अबतक भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम राज सामने आए हैं। काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली थी। ये बहस उस वक्त हुई थी जब तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी के सितारों को डिनर के लिए बुलाया था। इस डिनर पर पवन सिंह भी गुस्से में चले गए थे। तेज प्रताप यादव भी पवन सिंह की इस हरकत पर काफी नाराज हुए थे।
इसके अलावा, शो के लेटेस्ट एपिसोड में तेज प्रताप यादव का जन्मदिन मनाया गया। उनके जन्मदिन पर उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी जश्न में शामिल हुए थे। लालू प्रसाद यादव काफी कम वक्त के लिए कैमरे पर आए थे। अपने बेटे के साथ केक काटकर, उन्हें आशीर्वाद देकर वो तेज प्रताप के यहां से चले गए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना