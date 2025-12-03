Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजPankaj Tripathi Emotional Family Drama Perfect Family 9 IMDb rating must watch 8 episodes know when and where to watch
9 IMDb रेटिंग वाला ये फैमिली ड्रामा है मस्ट वॉच, यूट्यूब पर देखें 8 एपिसोड्स

9 IMDb रेटिंग वाला ये फैमिली ड्रामा है मस्ट वॉच, यूट्यूब पर देखें 8 एपिसोड्स

संक्षेप:

अपनी शानदार एक्टिंग से अपनी पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी ने अब प्रोडक्शन में अपना डेब्यू कर लिया है। उनकी पहली ही सीरीज को फैंस का प्यार मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फैमिली ड्रामा है जो हर किसी को देखना चाहिए।

Wed, 3 Dec 2025 12:59 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्पंकज त्रिपाठी एक शानदार एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग से लोग हमेशा ही इम्प्रेस हो जाते हैं। अब अपनी एक्टिंग का जादू दिखाने के बाद पंकज त्रिपाठी ने प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा है। उन्होंने जार पिक्चर्स के तहत एक सीरीज प्रोड्यूस की है। इस सीरीज का नाम है परफेक्ट फैमिली। यह सीरीज रिलीज होने के बाद से ही अपना कमाल दिखा रही है। लोग कह रहे हैं ये फैमिली ड्रामा हर किसी को अपने परिवार के साथ देखना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है सीरीज का प्लॉट

परफेक्ट फैमिली 27 नवंबर को रिलीज हुई है। यह सीरीज एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाती है जो साथ में रह रहे हैं और परिवार का हर एक सदस्य किसी न किसी तरीके के स्ट्रेस से गुजर रहा है। इस पूरे सीरीज की जान एक छोटी सी बच्ची है जो एंग्जाइटी अटैक से जूझ रही है। स्कूल में अपनी एंग्जाइटी की वजह से वो कुछ ऐसा करती है कि स्कूल की तरफ से पूरे परिवार को थेरिपी लेने का आदेश दिया जाता है। पहले तो परिवार थेरिपी को लेकर सहज नहीं होता है, लेकिन जैसे-जैसे परिवार के लोग थेरिपिस्ट से अपने राज उगलना शुरू करते हैं, परिवार में तनाव की जड़ें एक-एक करके खुलने लगती हैं।

मस्ट वॉच है सीरीज

यह सीरीज आते ही यूट्यूब पर छा गई है। हर कोई इस सीरीज को मस्ट वॉच बता रहा होता है। लोग कह रहे हैं कि इस सीरीज को हर किसी को अपने परिवार के साथ देखनी चाहिए। इस सीरीज में दिखाया गया है कैसे एक जनरेशन के ट्रॉमा हम जाने अनजाने दूसरी जनरेशन को दे देते हैं। इस सीरीज में आपको समझ आएगा कि थैरिपी लेना कोई टैबू नहीं है। इस सीरीज में थेरिपिस्ट की भूमिका नेहा धूपिया ने निभाया है।

9 है IMDb रेटिंग

सीरीज में नेहा धूपिया के अलावा मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, गुलशन देवैया, गिरिजा ओक और कावेरी सेठ जैसे कलाकार नजर आए हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।

कब और कहां देख सकते हैं?

अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर देख सकते हैं।सीरीज के पहले दो एपिसोड यूजर्स के लिए फ्री हैं। बाकी के 6 एपिसोड्स के लिए यूजर्स को 59 रुपये का प्रीमियम खरीदना होगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
pankaj tripathi Youtube

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।