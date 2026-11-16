फैंस ने क्रैश ही कर दी नई वेबसाइट, पंचायत सीजन 5 को लेकर आया था यह कॉन्टेस्ट
Panchayat Website Crashed: लोगों को लगा हार पहनाने पर फ्री में मिल जाएगा पंचायत का पांचवां सीजन?
अमेजन प्राइम की वेब सीरीज 'पंचायत' की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है, इसका सबूत एक हालिया कॉन्टेस्ट में एक बार फिर मिल गया। मेकर्स ने TVF की वेब सीरीज 'पंचायत' के सीजन 5 की रिलीज डेट अनाउंस करने से पहले एक फैन चैलेंज चलाया। इस फैन चैलेंज पर इतना क्रेजी रिस्पॉन्स आया कि लोगों ने इस कॉन्टेस्ट के लिए बनाई गई वेब साइट ही क्रैश करवा दी। तो चलिए जानते हैं क्या था यह कॉन्टेस्ट और ऐसा क्या हुआ कि यह साइट ही क्रैश कर गई।
पब्लिक ने क्रैश ही कर दी नई वेबसाइट
टीवीएफ ने अपने आधिकारिक X हैंडल से एक प्रमोशनल पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, "देर मत कीजिए। पंचायतडेट डॉट कॉम (panchayatdate.com) पर जाइए, बनारकस को एक करोड़ हार पहनाइए और पंचायत का नया सीजन तुरंत ले जाइए।" लोगों ने एक के बाद एक धड़ाधड़ इस कॉन्टेस्ट से जुड़ना और बनारकस को वर्चुअल हार पहनाना शुरू कर दिया। इस वेबसाइट पर इतना क्रेजी रिस्पॉन्स आया कि कुछ देर में साइट ही बैठ गई। सर्वर पर इतना लोड आया कि इसे संभालना मुश्किल हो गया।
इस साल नहीं आएगा पंचायत सीजन 5
बता दें कि पिछले सीजन के अंत में मंजू देवी को हराकर क्रांति देवी (सुनीता राजवर) फुलेरा की नई प्रधान बनी थीं और उनके पति बनराकस/भूषण (दुर्गेश कुमार) सत्ता में आ गए थे। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मेकर्स ने एक मजेदार मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया है। जहां तक पंचायत के सीजन 5 की रिलीज का सवाल है, तो इस बात की संभावना कम है कि मेकर्स इसे इस साल रिलीज करें। खबरें हैं कि पंचायत-5 साल 2027 की शुरुआत में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने यह साफ किया है कि इस बार फुलेरा गांव में सत्ता परिवर्तन के बाद की नई राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी।
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सीजन 5 में क्या कुछ देखने मिलेगा?
खबर यह भी थी कि यह पंचायत का आखिरी सीजन होगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है। सीरीज के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने साफ किया है कि पंचायत का पांचवां सीजन इस कहानी का अंत नहीं होगा, बल्कि कहानी इसके आगे भी जारी रहेगी। सीजन 5 में दर्शकों को सचिव जी की नई चुनौतियां, प्रधान जी की बदली हुई जिंदगी और रिंकी-अभिषेक के रिश्ते जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। हालांकि इस बीच मेकर्स ने यह कॉम्पटिशन जारी करके बज जरूर क्रिएट कर दिया है।
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