पहले ऐसी होने वाली थी जीतेंद्र की पंचायत, हॉलीवुड के शो से प्रेरित था आइडिया, लेकिन फिर...
संक्षेप: अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज पंचायत ओटीटी पर कमाल कर चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं शुरू में इसे उस तरह नहीं सोचा गया था जैसी यह बनकर रिलीज की गई थी।
अमेजन प्राइम वीडियो की सुपरहिट वेब सीरीज 'पंचायत' के अभी तक कुल 3 सीजन रिलीज किए जा चुके हैं। सभी को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और यह दर्शकों के दिलों पर राज करने में कामयाब रही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इस वेब सीरीज को प्लान किया जा रहा था तब इसका आइडिया काफी हद तक हॉलीवुड के टीवी शो 'द ऑफिस' जैसा रहने वाला था। लेकिन फिर मेकर्स ने इसमें इंप्रोवाइजेशन किए और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ, उसने सबका दिल जीत लिया।
शुरू में ऐसी होने वाली थी पंचायत सीरीज
वेब सीरीज 'पंचायत' में लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर जीतेंद्र ने खुद इस बारे में अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। जीतेंद्र ने बताया, "तो शुरू में आइडिया यह था कि यह ऑफिस की तरह होने वाला था, ऑफिस जो US वाला शो है उसकी तरह। जिसमें कि अंदर ही अंदर चार किरदार होंगे और उनके बारे में होने वाला था। फिर लगा कि क्यों ना एक ऐसी कहानी बनाई जाए जिसमें एक बहुत सिंपल का सेटअप होगा।"
पहले कुछ और था मेकर्स का आइडिया
जीतेंद्र ने बताया कि सोचा यह गया था कि एक पेड़ होगा और उसके नीचे गांव के दो लोग बैठकर जो भी बाहर चल रहा है, यानि जो कुछ भी अमेरिका में चल रहा है, या भारत में जो कुछ भी शहरों में चल रहा है, तो उनका क्या नजरिया है जब वो न्यूज पढ़ते हैं या अखबार और रील्स देखते हैं तो वो आपस में कैसी बातें करते हैं। लेकिन वक्त के साथ इस आइडिया को लगातार इंप्रोवाइज किया गया और फिर आखिर में वो बना जिसे आप आज की पंचायत वेब सीरीज के तौर पर देखते हैं। बता दें कि यह शो अमेजन प्राइम के सुपरहिट शोज में गिना जाता है।
