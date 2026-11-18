Panchayat Season 5: पहले झटका अब खुशखबरी, पंचायत की रिलीज डेट से उठा पर्दा
Panchayat Season 5: पंचायत सीजन 5 की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। पहले मेकर्स ने अपने एक पोस्ट से लोगों को झटका दिया था कि इस साल पंचायत 5 नहीं रिलीज होगा, लेकिन अब फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है।
पंचायत सीजन 5 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। इसके सीजन 5 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। पंचायत सीजन 5 इसी साल रिलीज हो रहा है। पहले मेकर्स ने फैंस को ये कहकर झटका दिया था कि पंचायत सीजन 5 इस साल रिलीज नहीं होगा, लेकिन अब फैंस को सीजन 5 के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
पंचायत सीजन 5 का पोस्टर देखा आपने?
पंचायत के मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर करते हुए रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। पंचायत का जो पोस्टर रिलीज हुआ है उसमें ग्राम पंचायत का ऑफिस नजर आ रहा है। पंचायत ऑफिस के ऊपर बनराकस, क्रांति देवी, प्रधान जी, मंजू देवी और रिंकी नजर आ रहे हैं। वहीं, अभिषेक सर और विकास जमीन पर गिरे नजर आ रहे हैं।
रिलीज डेट का ऐलान होते ही खुश हुए सोशल मीडिया यूजर्स
इस पोस्ट को शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर कैप्शन लिखा गया है- थोड़ी तकरार, थोड़ा प्यार रहेगा, फुलेरा में आपका इंतजार रहेगा। प्राइम पर आएगा पंचायत, नया सीजन, दिसंबर 3। रिलीज डेट का ऐलान होते ही सोशल मीडिया यूजर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- इसी खुशी में 1-1 कप चाय और बोला जाए? एक दूसरे यूजर ने लिखा- खेलो मीटिंग-मीटिंग, अलुहा मीटिंग। एक ने लिखा- छी ससुर, 12 दिन इंतजार करोगे प्रधान जी होते पुराने वाले तो आज ही आता पंचायत। भूषण को हटाओ फुलेरा वालों। एक ने कहा- आखिरकार इंतजार खत्म हुआ।
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पहले मेकर्स ने फैंस को दिया था झटका
बता दें, कुछ दिन पहले पंचायत मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में लिखा था- पंचायत सीजन इस साल नहीं आएगा। इस पोस्ट की दूसरी स्लाइड में बनराकस की तस्वीर नजर आ रही है। उस पोस्ट के साथ कैप्शन था- बताते हुए खेद है, पंचायत का अगला सीजन कैद है। इस पोस्ट पर लोगों को खूब निराशा हुई थी। एक यूजर ने लिखा था- ये लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दूसरे यूजर ने लिखा- गजब खराब व्यवस्था है यार। एक ने लिखा- खेलते रहिए शूटिंग-शूटिंग, करते रहिए शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग। अलुहा रिलीजिंग।
खास तरीके से पंचायत सीजन 5 के ऐलान की हुई थी तैयारी
हालांकि, इस पोस्ट के बाद ही मेकर्स ने panchayatdate.com पर एक गेम शुरू किया था। इसमें फैंस को बनराकस को फूलों की माला पहनानी थी। शर्त थी कि अगर बनराकस को एक करोड़ हार मिलते हैं तो मेकर्स रिलीज डेट का ऐलान करेंगे। फैंस ने इसमें हिस्सा लेने के लिए इतनी उत्सुकता दिखाई थी कि साइट ही क्रैश हो गई थी। इसके बाद मेकर्स ने फूलों के हार से लदे बनराकस का एक और वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में बनराकस कहते हैं - अपने नए प्रधानपति को इतना प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मत करिए वेटिंग-वेटिंग क्योंकि कल हम बताने जा रहे हैं पंचायत की रिलीज डेट।
साल 2020 में आया था पंचायत का पहला सीजन
पंचायत सीरीज की बात करें तो सीरीज का पहला सीजन साल 2020 में रिलीज हुआ था। इस सीरीज का जादू कुछ इस तरह लोगों पर चला कि अब सीरीज का पांचवा सीजन रिलीज होने जा रहा है और फैंस में पहले जैसी उत्सुकता देखने को मिल रही है। सीरीज की कहानी फुलेरा गांव के इर्द-गिर्द घूमती है जहां हर रोज कुछ नया हंगामा होता है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।
पंचायत की कास्ट
पंचायत की कास्ट की बात करें तो इस सीरीज में जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, फैजल मलिक, चंदन रॉय, सांविका, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार और पंकज झा जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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