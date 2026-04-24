सीनियर ने मेरे हाथ से प्लेट छीन ली; पंचायत एक्टर विनोद सूर्यवंशी ने बताया सेट पर कैसे किया गया बेइज्जत
पंचायत सीजन 3 में एक्टिंग करने वाले विनोद सूर्यवंशी ने बताया कि उन्हें रंग और लुक्स की वजह से कई बार बेइज्जत किया गया। एक बार एक सीनियर आर्टिस्ट ने उनके हाथ से प्लेट छीन ली थी।
पंचायत के सीजन 3 में सचिव का रोल निभाने वाले विनोद सूर्यवंशी कर्नाटक से हैं। वह रीसेंटली एक पॉडकास्ट में अपने साथ हुए भेदभाव पर बात कर चुके हैं, जो उनके साथ होम टाउन में होता था। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने काफी कुछ सहा है। विनोद ने बताया कि कैसे वह गलती से एंटरटेनमेंट की दुनिया में आ गए। वहां भी उन्हें इंसल्ट झेलनी पड़ी। विनोद ने एक बार की घटना बताई जब एक सीनियर एक्टर ने उनके हाथ से खाने की प्लेट छीन ली थी।
एक्टिंग में आना इत्तेफाक
विनोद सूर्यवंशी सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में थे। उन्होंने बताया कि एक्टिंग में उनका आना इत्तेफाक ही था। विनोद बोलते हैं, 'फिल्म इंडस्ट्री में मैं गलती से आ गया। एक दोस्त ने मुझे फोन किया और बोला कि भीड़ में खड़े होने के 500 रुपये मिल सकते हैं।'
सुविधाएं देख बन गए जूनियर आर्टिस्ट
विनोद ने बताया कि वहां जो कुछ मिल रहा था, 'मुझे अच्छा लगा कि नाश्ता मिला, लंच मिला और शाम को 500 रुपये भी मिल गए। लगा कि अभी तक जो भी काम किया था ये उन सबसे बढ़िया है। मैंने सोचा कि जारी रखा जाए। इस तरह से मैं जूनियर आर्टिस्ट बन गया।'
सिक्योरिटी गार्ड थे विनोद
विनोद बताते हैं कि वह सिक्योरिटी गार्ड थे। 12 घंटे शिफ्ट करने पर महीने में 8000 रुपये मिल रहे थे। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें 10 से 12 हजार रुपये मिलने लगे। यहां विनोद के पैसे तो बढ़ गए लेकिन सम्मान नहीं मिल पाया। विनोद बताते हैं, 'जूनियर आर्टिस्ट्स से कोई ठीक से बात नहीं करता। उन्हें गालियां मिलती हैं और अपमानित किया जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर हमें मिसट्रीट करते थे। बड़े एक्टर्स ने कभी बेइज्जत नहीं किया।'
भिखारी का रोल भी नहीं देते लोग
विनोद ने बताया कि उनके लुक की वजह से भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। वह बोलते हैं, 'कई बार मुझे मेरे लुक्स की वजह से रिजेक्ट किया गया। मैं जब भी ऑडिशन देता तो उन्हें रिच लुक चाहिए होता था। भिखारी के रोल के लिए भी उन्हें कोई ऐसा चाहिए होता था जिसका लुक रिच लगे। मुझसे बोला जाता कि रोल के लिए फिट नहीं हो।'
रंग की वजह से छिन गया रोल
विनोद आगे बताते हैं कि एक बार उन्हें रंग की वजह उनका रोल छिन गया था। वह बोले, 'मुझे हाउस हेल्प के रोल के लिए चुना गया था। कास्टिंग टीम ने मुझे फाइनलाइज किया था और मैं शूट पर टाइम पर पहुंच गया लेकिन क्रिएटिव डायरेक्टर आ गई और पूछा कि ये कौन है। जब बताया गया तो बोली, ‘नहीं कोई फेयर लुक वाला चाहिए।’
छीन ली गई खाने की प्लेट
विनोद ने बताया कि एक बार कुछ ऐसा हुआ जिससे वह बहुत ज्यादा हर्ट हो गए थे। वह बताते हैं, 'एक बार मैं किसी के रूम में खाने के लिए गया तो एक सीनियर ने मेरे खाने की प्लेट छीन ली और पूछा कि मैं कौन हूं। जब मैंने बताया कि मैं जूनियर आर्टिस्ट हूं तो बोले, वहां खाओ जहां जूनियर आर्टिस्ट को खाना दिया जा रहा है।'
सोचा कि कुछ कर दिखाना है
वहां खाना खत्म हो चुका था फिर भी विनोद को भगा दिया गया और कहा गया कि वह को-ऑर्डिनेटर से बात करें और वहां ना खाएं। विनोद ने बताया, 'उन लोगों ने प्लेट छीन ली, इस बात से बहुत दुख पहुंचा। तब मैंने सोचा कि एक्टिंग में कुछ करना है, तभी मैं एक्टिंग में कुछ कर पाऊंगा और चैन से कमरे में बैठकर खा पाऊंगा।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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