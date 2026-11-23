Panchayat 5 Trailer: पहले ही सीन से धमाका, खुलेगी सचिव जी-रिंकी की लव स्टोरी, प्रधान जी से पड़ेगा थप्पड़
पंचायत 5 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस बार धमाका होने वाला है। रिंकी और सचिव जी लव स्टोरी का पर्दाफाश से लेकर नए प्रधान भूषण सभी को अपने इशारों पर नचाने वाले हैं।
प्राइम वीडियो की सबसे पॉपुलर सीरीज पंचायत के 5वें सीजन का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। अब इंतजार खत्म हुआ और मेकर्स ने ट्रेलर के साथ धमाका कर दिया है।इस नए ट्रेलर में आपको कहानी आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। बनराकस यानी भूषण इस सीजन में सचिव जी का जीना दुश्वार करने वाले हैं। ट्रेलर में रिंकी और अभिषेक की लव स्टोरी का भी पर्दाफाश होने वाला है। ये सीजन ऑडियंस के लिए बहुत खास होगा। ट्रेलर जबरदस्त लग रहा है।
भूषण के राज में नहीं चलेगी प्रधान जी की हुकूमत
ढाई मिनट से भी ज्यादा के इस ट्रेलर की शुरुआत ही एक दमदार सीन से होती है जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इस बार डबल धमाका होने वाला है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि भूषण फुलेरा गांव का प्रधान बनते ही अभिषेक यानी सचिव जी और विकास को परेशान करते नजर आ रहे हैं। पंखे साफ करने से लेकर शराब के ठिकाने को बंद करने तक की मुहीम चला दी गई है। यानी इस सीजन में शायद पुराने प्रधान जी, प्रह्लाद चा, सचिव और विकास को साथ में बीयर पीते नहीं दिखाया जाएगा।
सचिव जी की लव स्टोरी का होगा पर्दाफाश
कहानी में आगे रिंकी और अभिषेक की लव स्टोरी का भी खुलासा होता है। होली के जश्न के दोनों के रोमांस से प्रदा हटने वाला है। प्रधान जी दोस्ती भूलकर सचिव जी को जोरदार थप्पड़ भी लगाने वाले हैं। वहीं प्रह्लाद चा और विकास इनकी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करते दिखेंगे। तो मतलन पंचायत सीजन 5 की कहानी नए प्रधान भूषण, और सचिव जी की लवस्टोरी के इर्दगिर्द होने वाली है। ट्रेलर जबरदस्त लग रहा है। अब ऑडियंस को इस सीरीज का इंतजार हो रहा है। इस बार नीना गुप्ता की जगह सुनीता राजवर प्रधाननी बनीं दिखेंगी। वैसे ये जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी कि ये रोल पहले उन्हें ही ऑफर किया गया था। बाद में नीना गुप्ता की शो में एंट्री हुई और वो प्गांव की प्रधान बन गई। फुलेरा गांव में नए पंचों का राज होने वाला है।
पंचायत 3 इस दिन दे रहा है दस्तक
पंचायत सीरीज की शुरुआत कोरोना काल यानी साल 2020 में हुई थी। देशभर के लोग घरों में बंद इस सीरीज को देख रहे थे। इसके बाद हर साल नए सीजन ने ऑडियंस को नई उम्मीद भी दी। आने वाला सीजन कैसा होगा और क्या नया देखने को मिलने वाला है। इसी इंतजार में हर साल इसके नए सीजन के लिए ऑडियंस बैठी रहती है। अब पंचायत 5 आ रहा है। 3 दिसंबर से इस सीरीज को प्राइम पर देखा जा सकता है।
पंचायत की कास्ट
बता दें, पंचायत के पिछले चारों सीजन में कोई न कोई सपोर्टिंग किरदार हीरो बनकर सामने आया है। पिछले सीजन में MLA का किरदार खूब सुर्खियों में बना रहा था। उससे पहले अम्मा जी और फिर बिनोद और भूषण भी सपोर्टिंग किरदार निभाकर ही सामने आए थे। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि कोई नया किरदार ऑडियंस के लिए रचा गया है। पिछले सभी सीजन ने ऑडियंस को एंटरटेन किया है। पिछले सीजन में तो एक गाना भी था ‘ओह राजा जी’ जो खूब मशहूर हुआ था। अब नए सीजन में क्या नया होता है ये देखना मजेदार होने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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