Panchayat 5 OTT Release: 'पंचायत' के फैंस के लिए बुरी खबर, सीजन 5 को लेकर मेकर्स ने किया बड़ा ऐलान
'पंचायत 5' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो इसके फैंस को निराश कर सकती है। मेकर्स ने 'पंचायत सीजन 5' के रिलीज डेट को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
Panchayat 5 OTT Release: 'पंचायत' वेब सीरीज के सभी सीजन दर्शकों के फेवरेट रहे हैं। ऐसे में हर किसी को अब 'पंचायत' के अगले सीजन यानी सीजन 5 के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। हर कोई देखना चाहता है कि 'फुलेरा' में अब कौन सा नया बवाल मचने वाला है। ऐसे में अब 'पंचायत 5' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो इसके फैंस को निराश कर सकती है। मेकर्स ने 'पंचायत सीजन 5' के रिलीज डेट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आइए जानते हैं क्या?
'पंचायत सीजन 5' के लिए अभी और करना होगा इंतजार
पिछले काफी समय से 'पंचायत सीजन 5' को लेकर चर्चा तेजी से चल रही थी कि नया सीजन इसी महीने के आखिरी में ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। वहीं, बाद में ये भी खबरें आईं थी कि सीरीज के पांचवे सीजन के पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी पूरा हो गया है। वहीं, अब इस सीरीज को लेकर जो खबर आई है वो आपका दिल तोड़ सकती है। रविवार को मेकर्स ने प्राइम वीडियो (Prime Video) के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर 'पंचायत 5' की ओटीटी रिलीज को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है।
जानें कब आएगी 'पंचायत 5'
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्ट में दो तस्वीरें हैं। पहली पर लिखा है, ''पंचायत सीजन 5' इस साल नहीं आएगा।' वहीं, दूसरी तस्वीर में पंचायत सीरीज में बनराकस का किरदार निभाने वाले अभिनेता दुर्गेश कुमार हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। वो इस बात का ऐलान करते दिख रहे हैं कि अगले सीजन के लिए अभी और इंतजार करना होगा। इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, 'बताते हुए खेद है, पंचायत का अगला सीजन कैद है- बनकारस।' अब पंचायत सीजन 5 को लेकर ये कोई नई रणनीति है या फिर सच में इस साल सीरीज का नया सीजन नहीं आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि, पंचायत के फैंस के लिए ये शॉकिंग न्यूज है।
आखिर क्या होगा 'पंचायत 5' में खास?
'पंचायत सीजन 5' शुरू से ही काफी सुर्खियों में रहे। 'पंचायत सीजन 5' की कहानी सीजन 4 के उसी मोड़ से आगे बढ़ेगी, जहां फुलेरा गांव के पंचायत चुनाव के नतीजे ने पूरी सत्ता पलट दी है। यही नहीं इस सीजन में कई बड़े सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जो फैंस को यकीनन हैरान कर देंगे। साथ ही प्रह्लाद चा के विधायकी का इलेक्शन लड़ने का सीन चल रहा है और फिर सचिव जी और पूर्व प्रधान की बेटी रिंकी की लव स्टोरी का क्या होगा। वह सब आपको पंचायत 5 में देखने को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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