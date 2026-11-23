पाकिस्तान पहुंचा नेटफ्लिक्स, फवाद खान और हानिया आमिर को लेकर बनाई सीरीज, भारत में आएगी या नहीं?
नेटफ्लिक्स अब पाकिस्तान पहुंच गया है। जी हां, नेटफ्लिकस ने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ मिलकर एक सीरीज तैयार की है और अब वह इस सीरीज को दुनिया भर में रिलीज करने जा रहा है।
पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और एक्ट्रेस माहिरा खान की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को साथ देखने को मिलेगी। दोनों जल्द ही नेटफ्लिक्स की नई सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' में नजर आएंगे। खास बात यह है कि यह नेटफ्लिक्स पर आने वाली पहली पाकिस्तानी सीरीज है। इसमें हानिया आमिर और सनम सईद समेत पाकिस्तान के कई बड़े कलाकार भी दिखाई देंगे। सीरीज की कहानी प्यार, बिछड़ने और जिंदगी में दोबारा आगे बढ़ने के इर्द-गिर्द बुनी गई है। आइए इसकी रिलीज डेट से लेकर कहानी और स्टारकास्ट तक की पूरी जानकारी जानते हैं।
कब रिलीज होगी 'जो बचे हैं संग समेट लो'?
नेटफ्लिक्स की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, 'जो बचे हैं संग समेट लो' 4 दिसंबर को रिलीज होगी। इस सीरीज में तीन पीढ़ियों की छह प्रेम कहानियां दिखाई जाएंगी। इसका पोस्टर शेयर करते हुए नेटफ्लिक्स ने लिखा, "तीन पीढ़ियां, छह प्रेम कहानियां और एक सवाल: क्या हमारे दिलों में बसा प्यार काफी है? 'जो बचे हैं संग समेट लो' — हमारे दिलों में बसा सारा प्यार। 4 दिसंबर से, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।"
सीरीज में कौन-कौन से कलाकार आएंगे नजर?
इस सीरीज में फवाद खान और माहिरा खान लीड रोल में नजर आएंगे। 'हमसफर' और 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' के बाद दोनों एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं। इनके अलावा सनम सईद भी सीरीज का हिस्सा हैं। वह इससे पहले 'जिंदगी गुलजार है' और 'बरजख' में फवाद खान के साथ नजर आ चुकी हैं। सीरीज में अहद रजा मीर भी अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगे। उन्हें नेटफ्लिक्स की 'रेजिडेंट ईविल' और बीबीसी की सीरीज 'वर्ल्ड ऑन फायर' में उनके काम के लिए जाना जाता है। इनके अलावा हमजा अली अब्बासी, अहमद अली अकबर, बिलाल अशरफ, माया अली, इकरा अजीज, हानिया आमिर, खुशाल खान, नादिया जमील, ओमैर राणा और समीना अहमद भी इस सीरीज में नजर आएंगे।
पाकिस्तान, इटली और ब्रिटेन में हुई शूटिंग
'जो बचे हैं संग समेट लो' की शूटिंग पाकिस्तान, इटली और यूनाइटेड किंगडम में हुई है। इसे मोमिना दुरैद फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है, जबकि इस प्रोजेक्ट को नेटफ्लिक्स की मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका टीम ने तैयार करवाया है। खास बात यह है कि यह सीरीज मशहूर लेखिका फरहत इश्तियाक के बेस्टसेलिंग उर्दू उपन्यास पर आधारित है। यह उपन्यास सबसे पहले 2009 में 'खवातीन डाइजेस्ट' में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। बाद में 2013 में इसे किताब के रूप में छापा गया।
क्या है इस सीरीज की कहानी?
इसकी कहानी सिकंदर नाम के युवक की है, जो हार्वर्ड में लॉ की पढ़ाई कर रहा है। एक दर्दनाक अनुभव के बाद वह खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। उसकी जिंदगी में तब बदलाव आता है, जब उसकी मुलाकात लिजा से होती है। लिजा एक कलाकार है और खुद भी अपने मुश्किल अतीत से जूझ रही है। इटली में हुई दोनों की मुलाकात के बाद प्यार, नुकसान, संवेदनशीलता और जिंदगी में आगे बढ़ने की कहानी शुरू होती है।
फरहत इश्तियाक की कहानियों पर बने चुके हैं कई सीरियल्स
फरहत इश्तियाक की कई कहानियों पर पहले भी टीवी सीरियल बन चुके हैं। इनमें 'हमसफर', जिसमें फवाद खान और माहिरा खान नजर आए थे, 'बिन रोये', जिसमें हुमायूं सईद और माहिरा खान थे, और 'यकीन का सफर', जिसमें अहद रजा मीर और सजल अली ने काम किया था, शामिल हैं। इन सभी सीरियल्स को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।
क्या भारत में भी देख पाएंगे यह पाकिस्तानी सीरीज?
'जो बचे हैं संग समेट लो' को नेटफ्लिक्स इंडिया पर आने वाले टाइटल्स की सूची में शामिल किया गया है। इससे भारतीय दर्शकों के बीच भी इस सीरीज को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि, नेटफ्लिक्स ने अभी तक भारत में इसकी स्ट्रीमिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दरअसल, मई 2025 में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश में काम कर रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान से आने वाले कंटेंट की स्ट्रीमिंग बंद करने का निर्देश दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद यह कदम उठाया गया था। ऐसे में देखना होगा कि फवाद खान और माहिरा खान की यह सीरीज भारतीय दर्शकों के लिए उपलब्ध हो पाती है या नहीं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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