Netflix: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जा रही है ये हिंदी फिल्म, भारत में हुई थी फ्लॉप
पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स पर भारतीय फिल्में छाई हुई हैं। एक ऐसी फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इस रेप केस वाली फिल्म को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है।
पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों और एक्टर्स के लिए जबरदस्त क्रेज देखा गया है। कई पाकिस्तानी कलाकारों ने खुद को बॉलीवुड फिल्मों, एक्टर्स का फैन बताया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स पर भारतीय फिल्में ट्रेंड करेंगी तो कोई नई बात नहीं है। आज रविवार को पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स पर भारतीय फिल्मों का डंका बजा हुआ है। नंबर 1 पर तो एक ऐसी रेस केस से जुड़ी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म को पाकिस्तान इ आज रविवार को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है।
रेप केस पर बनी फिल्म पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जा रही है
पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स पर आज रविवार को जो फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है या सबसे ज्यादा देखी जा रही है उसका नाम है दायरा। करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म दायरा एक रेप केस पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी को साल 2019 में हैदराबाद में हुए एक डॉक्टर के रेप केस पर बेस्ड बताई गई है। इस रेप केस में पुलिस वालों ने आरोपियों को पकड़ने के बाद उनका एनकाउंटर कर दिया था। इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी। चारों आरोपियों के एनकाउंटर से देश में खुशियां तो मनाई गईं, लेकिन फिर मानव अधिकार के अधिकारियों ने इस एनकाउंटर को गलत बताया। बाद में जांच हुई और कई पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया गया था।
फिल्म की कहानी असली रेप केस से प्रेरित मानी जा रही है
करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म दायरा इसी बारे में हैं। आरोपियों का एनकाउंटर मतलब कानून और देश की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ जाना था। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया था। उन्होंने न्याय को न्यायिक व्यवस्था के नजर से पेश किया। साथ ही पीड़ित के परिवार वालों की आपबीती को खूबसूरती से दिखाया। हालांकि, स्लो पेस, और कमजोर पेशकश के चलते ये फिल्म थिएटर ऑडियंस को प्रभावित नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लेकिन नेटफ्लिक्स पर आने के बाद ट्रेंड कर रही है। करीना कपूर की फिल्म दायरा आज रविवार को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। ये फिल्म वहां के नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स पर भारतीय फिल्मों का कब्ज़ा
पाकिस्तान में देखी जाने वाली दूसरी फिल्म रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' है। इस फिल्म की कहानी 1870 अकाल के बारे में है। जब एक योद्धा ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। तीसरे नंबर पर नेवर सरेंडर नाम की एक इंडोनेशिया की फिल्म छाई है। चौथे नंबर पर तेलुगू फिल्म 418। ये एक साइको थ्रिलर हॉरर फिल्म है। IMDB पर इस फिल्म को 7।1 की रेटिंग मिली है। पांचवे नंबर पर मनोज बाजपायी की फिल्म गजब रात है। इस फिल्म के लिए एक्टर की परफॉरमेंस की तारीफ हो रही है। फिल्म एक रात की कहानी पर बेस्ड है जब कुछ बड़े औदे के लोग एक जख्मी लड़की को मारने की कोशिश करते हैं।
पाकिस्तान की ऑडियंस को ये फिल्में आ रही हैं पसंद
पाकिस्तान में देखी जाने वाली छठे नंबर की फिल्म है जुरासिक वर्ल्ड, सांतवे नंबर पर एनिमेटेड फिल्म स्टेप्स है। इस आप सिंड्रेला का एनिमेटेड वर्जन मान सकते हैं। फिल्म बच्चों के लिए खास है। सौतेली मां और बहन पर बेस्ड है। आठवें नंबर पर गार्डियन स्टार्स, नौवें नंबर पर हार्टलैंड, दसवें नंबर पर एलियन है। ये सभी फिल्में आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जा रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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