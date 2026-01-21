Hindustan Hindi News
Pakistani most watched top 3 dramas kaisi teri khugarzi wins with 62 million views know best tv show watch on youtube
नहीं है कोई ओटीटी कनेक्शन तो फ्री में देखें इंडिया में पॉप्युलर ये पाकिस्तानी ड्रामा; 62 मिलियन+ व्यूज

संक्षेप:

Pakistani Drama Recommendations: अगर आपके पास कोई भी ओटीटी कनेक्शन नहीं है तो आप यूट्यूब पर फ्री में पाकिस्तान का ये ड्रामा देख सकते हैं। व्यूज के मामले में टॉप 20 में यह नंबर 1 पर है।

Jan 21, 2026 02:43 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तानी सीरियल्स के चर्चे दोस्तों से सुने हैं और देखने का मन बना लिया है तो आपके लिए एक रेकमंडेशन है। शो का नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी और इसे 62 मिलियन से ज्याद व्यूज मिल चुके हैं। इंट्रेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान के साथ भारत में भी इसे खूब देखा गया है। इस टीवी सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। यह साल 2022 में रिलीज हुआ था और अभी तक खूब देखा जा रहा है। शो में पाकिस्तान के पॉप्युलर एक्टर दानिश तैमूर हैं। एक्ट्रेस दुरेफिशां सलीम हैं। आइए जानते हैं क्या स्टोरी है।

इमोशंस से भरी कहानी

पाकिस्तानी ड्रामा भारतीय दर्शकों के बीच काफी पॉप्युलर हो चुके हैं। अगर आप भी ऐसा कोई ड्रामा खोज रहे हैं जो इंगेजिंग और नए एपिसोड का इंतजार ना करना पड़े तो कैसी तेरी खुदगर्जी देख सकते हैं। इसके सारे एपिसोड्स आ चुके हैं तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। कहानी एक अमीर बिजनस टायकून शमशेर की है, जिसे मिडिल क्लास लड़की महक से प्यार हो जाता है। शमशेर जिद्दी और घमंडी हैका परिवार दोनों के रिश्ते के लिए राजी नहीं होता, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उनका रिश्ता और उलझ जाता है। कहानी इतनी आसान नहीं है, इसमें कई ट्वि्स्ट आते हैं और महक की शादी शमशेर से हो जाती है। इसके बाद एक शॉकिंग ट्रैजिडी होती है, जिसे बताकर हम आपको स्पॉयलर नहीं देना चाहते।

टॉप 20 में नंबर 1 शो

लॉलीवुड के अपडेट्स देने वाले इंस्टाग्राम हैंडल एंटरटेनमेंट एरा के मुताबिक, कैसी तेरी खुदगर्जी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा देखे गए शोज में से है। इसको 62 मिलियन व्यूज मिले हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के व्यूज शामिल हैं। जनवरी में पाकिस्तान के टॉप 20 ड्रामा की लिस्ट में यह नंबर 1 पर है। डेटा सोर्स सलाम लॉलीवुड इंस्टा है।

ये हैं टॉप 3 शोज

कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद दूसरा नंबर खुदा और मोहब्बत 3 का है। इसे 60.8 मिलियन व्यूज मिले हैं। तीसरे नंबर पर शो तेरे बिन है जिसको 60.3 मिलियन व्यूज मिले हैं। इन टॉप 3 पाकिस्तानी ड्रामा में कांटे की टक्कर है।

काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
