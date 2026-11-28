भारत में पाकिस्तानी सीरीज बैन की मांग को राब्या कुलसुम ने बताया 'मजाकिया', याद आई धुरंधर की सफलता
पाकिस्तानी सीरीज ‘जो बचे हैं संग समेट लो’ के भारत में रिलीज को लेकर हो रहे विवाद पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस राब्या कुलसुम ने कहा कि उन्हें भारत में रिलीज पर मचा बवाल मजाकिया लग रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में धुरंधर की सफलता दिखाती है कि ये सिक्योर देश है।
पाकिस्तानी एक्ट्रेस राब्या कुलसुम ने भारत में पाकिस्तानी सीरीज ‘जो बचे हैं संग समेट लो’ की रिलीज को लेकर मचे बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में धुरंधर कई हफ्तों तक नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही थी। ये दिखाता है कि पाकिस्तान एक राष्ट्र के तौर पर कितना सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये दुखद नहीं लग रहा है, उन्हें ये मजाकिया लग रहा है।
पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने कसा तंज
पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खबर री-शेयर की है जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्र ने नेटफ्लिक्स से पाकिस्तानी सीरीज की रिलीज को भारत में ब्लॉक करने को कहा है। इस खबर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा- 'जब 'धुरंधर' पाकिस्तान में हफ्तों तक नंबर 1 बनी रहती है, ये जानते हुए भी कि ये फिल्म हमारे खिलाफ है, तो इससे साफ पता चलता है कि एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान कितना सुरक्षित है।' एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि उन्हें ये चीज अब दुखद नहीं लगती है बल्कि मजाकिया लगती है।
माहिरा-फवाद का नाम भारतीय मीडिया में देख खुश पाकिस्तानी एक्ट्रेस
एक्ट्रेस ने भारतीय मीडिया की एक और खबर शेयर करते हुए लिखा- माहिरा और फवाद भारत के हर बड़े मीडिया पोर्टल पर हैं, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है।
भारत में नहीं रिलीज होगी पाकिस्तानी सीरीज
'जो बचे हैं संग समेट लो' की बात करें तो ये एक पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ये सीरीज 4 दिसंबर को रिलीज होनी है, लेकिन इस सीरीज के ऐलान के बाद से ही भारत में सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग है। केंद्र सरकार ने भी नेटफ्लिक्स को इस सीरीज को भारत में नहीं रिलीज करने को कहा है।
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यूट्यूब पर देख सकते हैं इस सीरीज का ट्रेलर
इस सीरीज में पाकिस्तान के कई बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। इन लिस्ट में फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर, अहद रजा मीर, इकरा अजीज, सनम सईद, हमजा अली अब्बासी और माया अली जैसे नाम शामिल है। ये सीरीज भारत में तो नहीं रिलीज होगी, लेकिन इसका ट्रेलर यूट्यूब पर उपलब्ध है। भारत में भी ट्रेलर को काफी पसंद किया गया है। एक यूजर ने लिखा- नहीं पता सरकार क्या तय करती है, लेकिन जिंदगी गुलजार है के बाद फवाद खान और सनम सईद को स्क्रीन पर रोमांस करता देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- हमजा अली अब्बासी को भारत से बहुत सारा प्यार।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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विशेषज्ञता
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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना