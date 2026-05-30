वीकेंड पर घर बैठे एंजॉय करें ये 7 सीरीज, लिस्ट में एग्जाम लीक से जुड़ा एक शो भी

Weekend Watch: वीकेंड आ चुका है और अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीकेंड पर आप क्या देखें, तो हम आपको 7 सीरीज के नाम बता रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। साथ ही, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आप ये सीरीज कौन से प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।

हर वीकेंड पर अगर आपके मन में भी ये सवाल होता है कि क्या देखा जाए तो हम आपको 7 ऐसी सीरीज के नाम बता रहे हैं जो आप इस शनिवार और रविवार को देख सकते हैं। इन सीरीज को आप कौन से प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। हम आपको जो लिस्ट बता रहे हैं इसमें हॉरर से लेकर कॉमेडी और क्राइम शोज शामिल हैं।

ऑफ कैंपस जॉनर: कॉलेज रोमांटिक ड्रामा

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

प्लॉट: ऑफ कैंपस एक अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। यह सीरीज एले केनेडी की इसी नाम की नॉवल पर आधारित है। सीरीज एक म्यूजिक स्टूडेंट और एक कॉलेज के स्टार हॉकी प्लेयर की लव स्टोरी है। सीरीज आपको यंग रोमांस और कॉलेज के दिनों में ले जाएगी। सीरीज में कुल 9 एपिसोड्स हैं।

2. सपने वर्सेज एवरीवन

जॉनर: इमोशनल, क्राइम ड्रामा

ओटीटी प्लेटफॉर्म:अमेजन प्राइम वीडियो

प्लॉट: सपने वर्सेज एवरीवन का दूसरा सीजन हाल ही में रिलीज हुआ है। दूसरे सीजन में जिम्मी और प्रशांत की कहानी को आगे बढ़ाया गया है। जिम्मी और उसके मामा की लड़ाई और ज्यादा तल्ख हो चुकी है। वहीं, प्रशांत मुंबई में अपने सपने पूरे करने पहुंच चुका है। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है। इस सीरीज के नाम एक खास रिकॉर्ड है। इस सीरीज के दोनों सीजन्स के हर एपिसोड की आईएमडीबी रेटिंग 9.3 से ज्यादा है।

3. मटका किंग

जॉनर: पीरियोडिक क्राइम ड्रामा

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

प्लॉट: मटका किंग सच्ची घटना पर आधारित एक सीरीज है। सीरीज की कहानी 1960 से 1980 के बीच मुंबई के अंडरग्राउंड सट्टा बाजार और उसके सबसे बड़े बादशाह रतन खत्री की लाइफ के इर्द-गिर्द घूमती है। सीरीज प्राइम पर नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।

4. एग्जाम

जॉनर: क्राइम ड्रामा थ्रिलर

ओटीटी प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो

प्लॉट: एक जवान लड़की एक खतरनाक एग्जाम लीक करने वाले नेटवर्क के जड़ तक पहुंच जाती है। वो इस खतरनाक क्राइम का खुलासा करती है, इसके बाद उसके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। यह एक तमिल वेब सीरीज है जो हिंदी भाषा में भी आप देख सकते हैं।

5. ग्लोरी

जॉनर: स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन, फैमिली

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

प्लॉट: एक हिंसात्मक घटना के बाद एक परिवार बिखर जाता है। बॉक्सिंग कोच पिता के सामने सालों बाद उसके दो बेटे आते हैं। उस पिता के सामने उन बेटों को बॉक्सिंग सिखाने की चुनौती है। सीरीज नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।

6. इफ विशेस कुड किल

जॉनर: कोरियन हॉरर

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

प्लॉट: कुछ स्कूल जाने वाले बच्चों के हाथ एक ऐसी मोबाइल ऐप लगती है जो आपकी इच्छा तो पूरी करती है, लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद आपकी जान भी ले लेती है।

7. इंस्पेक्टर अविनाश

जॉनर: क्राइम थ्रिलर

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार