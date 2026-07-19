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OTT की ये 7 हिंदी क्राइम थ्रिलर उड़ा देंगी होश, दो सच्ची घटनाओं पर आधारित

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Web Series Recommendation: अगर आप क्राइम सीरीज के शौकीन हैं तो हम आपको जी5 की 7 ऐसी सीरीज के नाम बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इन सीरीज के नाम के साथ हम सीरीज के प्लॉट और आईएमडीबी रेटिंग भी बता रहे हैं। 

OTT की ये 7 हिंदी क्राइम थ्रिलर उड़ा देंगी होश, दो सच्ची घटनाओं पर आधारित

वीकेंड पर क्या देखें, क्या नहीं अगर इसको लेकर आप कंफ्यूज हैं तो हम आपको जी5 पर मौजूद कुछ ऐसी बेहतरीन क्राइम सीरीज बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इन सीरीज में दो ऐसे भी नाम है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। इनमें से एक सीरीज ऐसी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। आइए जानते हैं सभी सीरीज के नाम और आईएमडीबी रेटिंग।

सतरंगी बदले का खेल

IMDb रेटिंग: 6

सीरीज के बारे में: सीरीज बबलू महतो नाम के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है। बबलू मेहतो लौंडा नाच करने वाले एक कलाकार का बेटा होता है। अपनी पिता की हत्या के बाद बबलू भी यही काम करने लगता है। वो सबसे छिपकर अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्लान बना रहा होता है।

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हाथरस: 16 डेज

IMDb रेटिंग: 7.8

सीरीज के बारे में: यह एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। साल 2020 में हाथरस में हुए रेप कांड के बाद की घटनाओं के बारे में ये डॉक्यूमेंट्री बात करती है। केस को रिपोर्टर्स और परिवारवालों के नजरिए से दिखाया गया है।

हनीमून से हत्या

IMDb रेटिंग: 7

सीरीज के बारे में: ये भी सच्ची घटनाओं पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। यह 6 एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो वैवाहिक जीवन में हत्याओं के पहलुओं के बारे में बात करती है। ये डॉक्यूमेंट्री इस बारे में भी बात करती है कि शादिशुदा जीवन में कपल्स को कौन सी चीजें परेशान करती हैं और शादी को एक मर्डर तक पहुंचा देती हैं।

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सनफ्लावर 2

IMDb रेटिंग: 7.4

सीरीज के बारे में: इस सीरीज में 8 एपिसोड्स हैं। हमेशा कॉमेडी करने वाले सुनील ग्रोवर इस सीरीज में एक गंभीर और सस्पेंस वाले रोल में नजर आए हैं। ये सीरीज (सीजन 2) साल 2024 में प्रीमियर हुई थी। सीरीज सनफ्लावर सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी में रहने वाले सोनू के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है। सोनू एक मर्डर केस में पुलिस का सस्पेक्ट है। इस बीच सोसाइटी में एक नई समस्या भी रहने आई है।

बिच्छू का खेल

IMDb रेटिंग: 7

सीरीज के बारे में: ये सीरीज साल 2020 में रिलीज हुई थी। एक लड़का पुलिस के सामने एक हत्या का कन्फेशन करता है। वो पुलिस वालों को अपनी कहानी सुनाता है और फिर उन लोगों को चुनौती देता है कि वो लोग ये साबित करके दिखाएं कि खून उसने ही किया है।

मुर्शिद

IMDb रेटिंग: 7.3

सीरीज के बारे में: मुंबई का एक गैंगस्टर जो जुर्म की दुनिया को छोड़ चुका है, उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एक बार फिर जुर्म की दुनिया में आने को मजबूर हो जाता है।

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नक्सलबाड़ी

IMDb रेटिंग: 7

सीरीज के बारे में: इस क्राइम थ्रिलर सीरीज की कहानी की बात करें तो ये सीरीज एक एसटीएफ एजेंट के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। इस एजेंट के पास मिशन है कि वो गढ़चिरौली में नक्सवाद को दोबारा सिर उठाने से रोक सके।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

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