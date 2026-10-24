OTT Watch: कॉमेडी से लेकर क्राइम थ्रिलर तक, वीकेंड को खास बनाएंगी ये 7 फिल्में
Jio Hotstar List: अगर वीकेंड पर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो हम आपको जियो हॉटस्टार की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप शनिवार और रविवार को एंजॉय कर सकते हैं।
जियो हॉटस्टार पर हाल ही में कुछ शानदार फिल्में जोड़ी गई हैं। इस लिस्ट में कुछ नई और पुरानी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इस वीकेंड पर आप इन फिल्मों को घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। लिस्ट में शामिल इन फिल्मों में इमोशनल फैमिली ड्रामा से लेकर क्राइम थ्रिलर फिल्में शामिल हैं। आपको इस लिस्ट में साल 1940 में रिलीज हुई एक फिल्म भी मिलेगी। इन सभी फिल्मों को आप वीकेंड पर निपटा सकते हैं।
1.मोआना
फिल्म के बारे में: ये फिल्म 9 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। फिल्म की कहानी मोआना नाम की लड़की की है जो अपने द्वीप को एक अभिशाप से बचाने के लिए अपनी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है। फिल्म को थोम्स कैल ने डायरेक्ट किया है।
2. आर्यभट्ट का जीरो
फिल्म के बारे में: ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में हिमांश कोहली, रवि किशन और सोनाली सहगल जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म की कहानी बग्गू नाम के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जिसको उसका परिवार और समाज जीरो समझता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। फिल्म को कमल चंद्रा ने डायरेक्ट किया है।
3. बाजार
फिल्म के बारे में: इस लिस्ट में साल 2018 में रिलीज हुई सैफ अली खान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजार भी शामिल है। फिल्म की कहानी रिजवान अहमद के इर्द-गिर्द घूमती है जो इलाहाबाद से मुंबई आता है और शेयर बाजार की दुनिया में बड़ा नाम कमाने के लिए किसी को भी धोखा देने को तैयार है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। फिल्म को गौरव के चावला ने डायरेक्ट किया है।
4. एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा
फिल्म के बारे में: ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। ये एक मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी सोहराब हांडा के मर्डर के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी मर्डर करने वाले का पता लगाने की दिशा में आगे बढ़ती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6 है। फिल्म को रजत कपूर ने डायरेक्ट किया है।
5. सर्चिंग
फिल्म के बारे में: ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे पिता के इर्द-गिर्द घूमती है जिसकी बेटी गायब हो गई है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। इस खोज में उसे अपनी बेटी के लैपटॉप पर कुछ हैरान करने वाले खुलासे होते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।
6. द ग्रेट डिक्टेटर
फिल्म के बारे में: लिस्ट में साल 1940 में रिलीज हुई चार्ली चैप्लिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। फिल्म की कहानी एक एक ऐसे यहूदी नाई के इर्द-गिर्द घूमती है जिसकी याददाश्त चली गई है। जब वो अपने आस-पास की चीजों को समझने की कोशिश करता है तो उसे समझ आता है कि वो एक तानाशाह के अत्याचारों के बीच फंस गया है।
7. कड़वी हवा
फिल्म के बारे में: ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म को नील माधव पांडा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में संजय मिश्रा लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो फिल्म की कहानी यह कहानी राजस्थान के धौलपुर जिले के एक सूखे और बंजर गांव 'महुआ' और बुंदेलखंड के इलाकों पर आधारित है। ये फिल्म किसानों की आत्महत्या की गंभीर समस्या के बारे में बात करती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना