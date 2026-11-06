OTT: वीकेंड रहेगा शानदार, नेटफ्लिक्स पर देख डालें ये 8 फिल्में और सीरीज

Netflix Watch List: इस हफ्ते अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुईं 8 बेहतरीन फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं।

अगर आप अच्छी फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं, तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई कुछ फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं। इन फिल्मों और सीरीज को आप अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट में जोड़ सकते हैं। इनमें एक्शन थ्रिलर से लेकर फैमिली फील गुड फिल्में शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के बारे में।

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक पीरियड क्राइम सीरीज है। सीरीज में कीर्ति सुरेश, राधिका आप्टे और अंशुमान पुष्कर जैसे कलाकार नजर आए थे। सीरीज की कहानी 1980 के दशक के दक्षिण भारत के एक काल्पनिक राज्य पेरनुरु पर आधारित है। पेरनुरु में महिला गैंगस्टर्स का राज चलता है।

2. दिलवाली दीवाली IMDb रेटिंग: 6.1

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक हिंदी फैमिली ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी सिक्का परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म में मिहिर आहूजा, नीलू कोहली, साईप्रसाद साईदीप और मनोज पाहवा जैसे कलाकार नजर आए हैं। अंश सिक्का कई सालों बाद विदेश से अपने घर पंजाब वापस लौटता है। वहां परिवार के री-यूनियन के दौरान गजब का बवाल मचता है।

3. मीठे में क्या है IMDb रेटिंग: 6.9

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। फिल्म की कहानी जय और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। जय की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और वो इस बात से काफी दुख में है। इसी दुख के बीच जय और उसका पूरा परिवार उसकी नानी के घर पर त्योहार के लिए इकट्ठा होते हैं। इस दौरान जय की बहन सबको बताती है कि उसने शादी कर ली है। ये सीरीज आपको हंसाएगी और साथ ही साथ इमोशनल भी करेगी।

4. डोरोथी IMDb रेटिंग: 7.7

फिल्म/सीरीज के बारे में: फिल्म की कहानी तमिलनाडु की पृष्ठभूमि पर आधारित दो पक्के दोस्तों की कहानी है। इन दो दोस्तों के जीवन में जब डोरोथी नाम की लड़की की एंट्री होती है तो दोनों के रिश्ते में बदलाव आ जाता है। फिल्म में कीर्ति सुरेश नजर आई हैं।

5. रांझणा IMDb रेटिंग: 7.6

फिल्म/सीरीज के बारे में: आनंद एल राय की फिल्म रांझणा कुंदन और जोया की लव स्टोरी है। फिल्म की कहानी बनारस की पृष्ठभूमि पर आधारित है। रांझणा को हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।

6. सिगमा IMDb रेटिंग: 4.7

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को जेसन संजय ने डायरेक्ट किया है। कर्ज में डूबा एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी बचाने के लिए ड्रग डीलरों और जुए के खतरनाक जाल में फंस जाता है। इस दौरान वह और उसके साथी एक छिपे हुए खजाने और गुप्त लॉकर की चाबी की तलाश में खूंखार अपराधियों से भिड़ते हैं।

7.सब इंस्पेक्टर युगंधर IMDb रेटिंग: 4.7

फिल्म/सीरीज के बारे में: फिल्म की कहानी एक ऐसे केस के इर्द-गिर्द घूमती है जो हर किसी को हैरान कर देता है। पुलिस हिरासत से गायब हुई एक रहस्यमयी लाश के दोबारा मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर युगंधर इस मामले की जांच शुरू करता है।