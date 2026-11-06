OTT: वीकेंड रहेगा शानदार, नेटफ्लिक्स पर देख डालें ये 8 फिल्में और सीरीज
Netflix Watch List: इस हफ्ते अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुईं 8 बेहतरीन फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं।
अगर आप अच्छी फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं, तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई कुछ फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं। इन फिल्मों और सीरीज को आप अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट में जोड़ सकते हैं। इनमें एक्शन थ्रिलर से लेकर फैमिली फील गुड फिल्में शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के बारे में।
1. अक्का
IMDb रेटिंग: 4.9
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक पीरियड क्राइम सीरीज है। सीरीज में कीर्ति सुरेश, राधिका आप्टे और अंशुमान पुष्कर जैसे कलाकार नजर आए थे। सीरीज की कहानी 1980 के दशक के दक्षिण भारत के एक काल्पनिक राज्य पेरनुरु पर आधारित है। पेरनुरु में महिला गैंगस्टर्स का राज चलता है।
ये भी पढ़ें: 8.2 रेटिंग वाली साउथ की ये एक्शन थ्रिलर फिल्म देखी क्या? सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं रीकमंड
2. दिलवाली दीवाली
IMDb रेटिंग: 6.1
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक हिंदी फैमिली ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी सिक्का परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म में मिहिर आहूजा, नीलू कोहली, साईप्रसाद साईदीप और मनोज पाहवा जैसे कलाकार नजर आए हैं। अंश सिक्का कई सालों बाद विदेश से अपने घर पंजाब वापस लौटता है। वहां परिवार के री-यूनियन के दौरान गजब का बवाल मचता है।
3. मीठे में क्या है
IMDb रेटिंग: 6.9
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। फिल्म की कहानी जय और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। जय की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और वो इस बात से काफी दुख में है। इसी दुख के बीच जय और उसका पूरा परिवार उसकी नानी के घर पर त्योहार के लिए इकट्ठा होते हैं। इस दौरान जय की बहन सबको बताती है कि उसने शादी कर ली है। ये सीरीज आपको हंसाएगी और साथ ही साथ इमोशनल भी करेगी।
4. डोरोथी
IMDb रेटिंग: 7.7
फिल्म/सीरीज के बारे में: फिल्म की कहानी तमिलनाडु की पृष्ठभूमि पर आधारित दो पक्के दोस्तों की कहानी है। इन दो दोस्तों के जीवन में जब डोरोथी नाम की लड़की की एंट्री होती है तो दोनों के रिश्ते में बदलाव आ जाता है। फिल्म में कीर्ति सुरेश नजर आई हैं।
5. रांझणा
IMDb रेटिंग: 7.6
फिल्म/सीरीज के बारे में: आनंद एल राय की फिल्म रांझणा कुंदन और जोया की लव स्टोरी है। फिल्म की कहानी बनारस की पृष्ठभूमि पर आधारित है। रांझणा को हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।
6. सिगमा
IMDb रेटिंग: 4.7
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को जेसन संजय ने डायरेक्ट किया है। कर्ज में डूबा एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी बचाने के लिए ड्रग डीलरों और जुए के खतरनाक जाल में फंस जाता है। इस दौरान वह और उसके साथी एक छिपे हुए खजाने और गुप्त लॉकर की चाबी की तलाश में खूंखार अपराधियों से भिड़ते हैं।
7.सब इंस्पेक्टर युगंधर
IMDb रेटिंग: 4.7
फिल्म/सीरीज के बारे में: फिल्म की कहानी एक ऐसे केस के इर्द-गिर्द घूमती है जो हर किसी को हैरान कर देता है। पुलिस हिरासत से गायब हुई एक रहस्यमयी लाश के दोबारा मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर युगंधर इस मामले की जांच शुरू करता है।
8. लीस्ट एलिजेबल बैचलर
Imdb रेटिंग: 6.4
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक तेलुगु कॉमेडी रोमांटिक सीरीज है। सीरीज की कहानी तेजा नाम के एक सीधे-सादे और मासूम युवक की है, जिसकी उसके शारीरिक बनावट और रंग-रूप के कारण लगातार शादी नहीं हो पा रही है। इस बीच वो हैदराबाद चला जाता है और वहां उसे प्यार हो जाता है। सीरीज को बाबू देगला ने डायरेक्ट किया है। सीरीज में हर्षा चेमुडू, ऐश्वर्या होलाक्कल, हाइपर आदि और जीवन कुमार जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना