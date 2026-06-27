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OTT Series: ‘दिल्ली क्राइम’ जैसी थ्रिलिंग है इन 6 सीरीज की कहानी, 7 से ऊपर है सबकी रेटिंग

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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OTT Thriller Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, जियोहॉटस्टार आदि पर ‘दिल्ली क्राइम्स’ जैसे ही 6 शोज हैं। आइए आपको इन शोज के बारे में बताते हैं।

OTT Series: ‘दिल्ली क्राइम’ जैसी थ्रिलिंग है इन 6 सीरीज की कहानी, 7 से ऊपर है सबकी रेटिंग

अगर आपको नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज 'दिल्ली क्राइम' पसंद आई थी और आप ओटीटी पर वैसी ही कसी हुई और सस्पेंस से भरपूर सीरीज देखना चाहते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है। इन 6 शोज में 'दिल्ली क्राइम' की ही तरह बिना किसी फालतू ड्रामे के, सीधे केस की बारीकियों, पुलिस की जांच और रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस पर फोकस किया गया है।

1. तब्बार

ओटीटी - सोनी लिव

आईएमडीबी रेटिंग - 8.2

'तब्बार' पंजाब के एक सीधे-साधे मिडिल क्लास परिवार की कहानी है। जब इस परिवार पर अचानक एक भयानक मुसीबत आती है, तो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर (पवन मल्होत्रा) अपनों को बचाने के लिए अपने पुराने तजुर्बे का इस्तेमाल करता है। यह शो आपको शुरू से अंत तक सीट से बांधकर रखता है।

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2. खाकी: द बंगाल चैप्टर

ओटीटी - नेटफ्लिक्स

आईएमडीबी रेटिंग - 7.5

नीरज पांडे की इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी का यह सीजन कोलकाता के अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड है। कहानी में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को राजनीतिक सांठगांठ और लोकल गैंग्स के खतरनाक जाल से निपटना पड़ता है। बिना किसी फालतू ज्ञान के, यह शो चोर-सिपाही के खेल और भारतीय कानून व्यवस्था की असल चुनौतियों को बेहतरीन रफ्तार के साथ दिखाता है।

3. क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1

ओटीटी - जियोहॉटस्टार

आईएमडीबी रेटिंग - 8.1

एक कैब ड्राइवर (विक्रांत मैसी) सुबह उठकर देखता है कि उसकी पैसेंजर की लाश उसके बगल में पड़ी है और उस पर चाकू से वार किया गया है। इस खौफनाक जाल में फंसकर वह जेल पहुंच जाता है। इसके बाद उसका वकील (पंकज त्रिपाठी) सच का पता लगाने के लिए कानूनी सिस्टम से एक मुश्किल लड़ाई लड़ता है। यह एक बेहतरीन कोर्टरूम और लीगल थ्रिलर सीरीज है, जिसकी रफ्तार कहीं भी कम नहीं होती।

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4. सेक्टर 36

ओटीटी - नेटफ्लिक्स

आईएमडीबी रेटिंग - 7.1

यह फिल्म नोएडा के मशहूर निठारी कांड की खौफनाक हकीकत से प्रेरित है। कहानी में एक भ्रष्ट और सुस्त पुलिस ऑफिसर को अचानक एक साइको किलर को पकड़ने की बेहद निजी वजह मिल जाती है। इसमें 'दिल्ली क्राइम' जैसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम की हकीकत देखने को मिलती है।

5. आरण्यक

ओटीटी - नेटफ्लिक्स

आईएमडीबी रेटिंग - 7.7

हिमाचल प्रदेश के एक शांत और धुंध से ढके हिल स्टेशन में, एक लोकल पुलिस ऑफिसर (रवीना टंडन) छुट्टी पर जाने ही वाली होती है कि अचानक एक विदेशी टूरिस्ट गायब हो जाता है और एक बेरहम मर्डर होता है। केस सुलझाने के लिए उसे शहर से आए एक नए तेज-तर्रार पुलिस अफसर के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। यह एक क्लासिक 'कातिल कौन है' वाला थ्रिलर है।

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6. क्राइम स्टोरीज: इंडिया डिटेक्टिव्स

ओटीटी - नेटफ्लिक्स

आईएमडीबी रेटिंग - 7

अगर आप पुलिस की असल वर्किंग, उनकी दिन-रात की थकावट और इन्वेस्टिगेशन को बिना किसी फिल्मी मसाले के करीब से देखना चाहते हैं, तो यह डॉक्यु-सीरीज आपके लिए बेस्ट है। इसमें बेंगलुरु पुलिस को असली हत्या और किडनैपिंग के मामलों को लाइव सुलझाते हुए कैमरे पर दिखाया गया है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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