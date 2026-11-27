OTT Watch : दिल दहला देने वाले दंगे पर बनी ऐसी सीरीज, नहीं रोक पाएंगे अपने आंसू; 8.3 है Imdb रेटिंग
आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने वाले हैं जिसमें दंगे पर एक स्टोरी दिखाई है और इसमें लव स्टोरी का भी एंगल आता है जो इसे बहुत इमोशनल बना देता है।
ओटीटी पर अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज अवेलेबल हैं जैसे कॉमेडी, क्राइम, थ्रिलर और हॉरर। अब अगर आपको क्राइम ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो आपको हम एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने वाले हैं जो ओटीटी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली क्राइम सीरीज में से एक है। इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो इससे आप अपनी नजरें भी नहीं हटा पाएंगे। इस सीरीज में 2 टाइमलाइन चलता है एक 1984 और एक 2016 का।
क्या है सीरीज की स्टोरी
जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं इसकी स्टोरी आईपीएस ऑफिसर अमृता सिंह पर आधारित है जो 1984 के सिख-विरोधी दंगों की जांच कर रही हैं। लेकिन उनकी लाइफ में तब बड़ा शॉकिंग टर्न आता है जब सबूत उनके पिता, गुरसेवक सिंह की ओर मुख्य संदिग्ध के तौर पर इशारा करते हैं।
स्टोरी में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स
अब कहानी पीछे मुड़कर ऋषि रंजन (एक हिंदू युवक) और मंजीत मनु छाबड़ा (एक सिख युवती) के बीच की लव स्टोरी की ओर ले जाती है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो बढ़ते सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ जाती है। जैसे-जैसे अमृता सच की तह तक जाती हैं, अतीत के कई राज, विश्वासघात और राजनीतिक चालें खुलती हैं, जिससे परिवार, कर्तव्य और सच्चाई के बीच टकराव पैदा होता है। वहीं लव स्टोरी का ऐसा एंगल दिखता है कि आपकी आंखें भी न हो जाएंगी और शायद आप अपने आंसू भी ना रोक पाएं।
क्या है सीरीज का नाम
अगर आप इस सीरीज को देखा चाहते हैं तो इसका नाम है ग्रहण। यह 8 एपिसोड की सीरीज है और हर एपिसोड 45-55 मिनट का है। यह शो 24 जून 2021 को प्रीमियर हुआ था। यह सीरीज हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी में अवेलेबल है।
इस सीरीज को रंजन चंदेल ने डायरेक्ट किया है और इसे शैलेंद्र कुमार झा ने क्रिएट किया है। इस सीरीज की लीड कास्ट जोया हुस्सैन, पवन मल्होत्रा, अंशुमन पुष्कर और वामिका गब्बी हैं।
कहां देख सकते हैं सीरीज
इस सीरीज को अगर आपको देखना है तो इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
कितनी है रेटिंग
ग्रहण सीरीज को काफी पसंद किया गया है। ना सिर्फ क्रिटिक्स बल्कि दर्शकों ने भी सीरीज की तारीफ की थी। इस सीरीज की रेटिंग 8.3 है।
बता दें कि जब ये सीरीज रिलीज हो रही थी तब इसे लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी। कुछ ने तो सीरीज को बैन करने की भी मांग की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं जब सीरीज रिलीज हुई तो इसे काफी पसंद किया गया।
इस बुक पर आधारित सीरीज
बता दें कि यह सीरीज सत्य व्यास के नोवेल 'चौरासी' पर आधारित है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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