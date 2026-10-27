Ott Watch : काला जादू पर बनी ये रहस्यमयी थ्रिलर सीरीज देख हलक में अटक जाएगी सांस, अकेले में ना देखें
आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताते हैं जिसमें ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं जिन्हें देखकर आपकी धड़कनें तक तेज हो जाएंगी। जानें इस सीरीज को आप कहां देख सकते हैं।
ओटीटी पर कई तरह की फिल्में और सीरीज अवेलेबल हैं जैसे हॉरर, क्राइम, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल, सस्पेंस वालीं। अब हम आप हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने वाले हैं जिसमें काला जादू, हॉरर, माइथोलॉजिकल सब मिक्स है। सीरीज में ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि आप स्क्रीन से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाओगे।
कौनसी है वो सीरीज
जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मंडला मर्डर्स। इस सीरीज के 8 एपिसोड्स हैं। सीरीज को गोपी पुथरन ने डायरेक्ट किया है और इसमें वाणी कपूर, सुरवीन चावला, वैभव राज गुप्ता, श्रेया पिलगांवकर अहम किरदार में हैं।
क्या है इसकी स्टोरी
मंडला मर्डर्स की स्टोरी की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के काल्पनिक एक कस्बे चरणदासपुर से। साल 1952 में 'आयस्ती' नाम के एक समुदाय 'आयस्त यंत्र' की मदद से एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने वाला होता है। गांव वाले इस रहस्यमयी और डरावने अनुष्ठान को रोकने के लिए उनके ठिकाने को जला देते हैं।
अब कई साल बाद सीरियल मर्डर्स का एक दौर शुरू होता है। इन मर्डर्स में पीड़ितों के शरीर से कोई खास अंग या हिस्सा गायब मिलता है और उनकी लाशों पर एक खास 'मंडल' (Mandala) का निशान बना होता है।
पुलिस से सस्पेंड चल रहे पुलिसवाले विक्रम सिंह (वैभव राज गुप्ता) और जासूस रिया थॉमस (वाणी कपूर) इस खौफनाक मामले की जांच में जुटते हैं। इसके बाद ऐसे-ऐसे राज सामने आते हैं जो आपको हैरान कर देंगे।
कहां देखें सीरीज
अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अभी इसका एक ही सीजन आया है जिसके 8 एपिसोड्स हैं।
ये सीरीज महेंद्र जाखड़ की 2014 की मिस्ट्री नॉवल टाइटल द बचर ऑफ बनारस पर अधारित थी। हालांकि मेकर्स ने सीरीज में वैटिकन और FBI से जुड़े मेन प्लॉट को बदलकर, इसे भारतीय तंत्र-मंत्र और रहस्य से जुड़ी एक गहरी कहानी में बदला।
कितनी है इसकी रेटिंग
मंडला मर्डर्स की रेटिंग की बात करें तो इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। बता दें कि इस सीरीज के जरिए वाणी कपूर ने ओटीटी डेब्यू किया है।
सीरीज में रुक्मिणी का किरदार निभाने वालीं श्रिया पिलगांवकर ने बताया था कि उनका हिस्सा बाद में जोड़ा गया था। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी पूरी फ्लैशबैक कहानी तब लिखी और शूट की गई थी जब सीरीज का प्रोडक्शन हो चुका था। मेकर्स को लगा कि इस कल्ट के लिए एक मजबूत पौराणिक आधार की जरूरत है। इसके अलावा भले ही उनके केवल पांच सीन थे फिर भी उनका किरदार कहानी का अहम हिस्सा बन गया।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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