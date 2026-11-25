Ott Watch : इस सीरीज को देख डर के मारे नहीं रह पाएंगे अकेले, हॉरर से भरी इसकी कहानी खड़े कर देगी रोंगटे
आज हम आपको एक ऐसी क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में बताते हैं जो डरावनी है और इसमें सस्पेंस कूट-कूटकर भरा है। इसे आप जानें कहां देख सकते हैं।
ओटीटी पर अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज अवेलेबल हैं जैसे हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर, क्राइम। अब अगर आप हॉरर थ्रिलर सीरीज देखने के शौकीन हैं तो आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने वाले हैं जिसमें ऐसे-ऐसे सीन आते हैं कि कई बार तो आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। इसमें हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस का जबरदस्त मिक्सचर है। इस सीरीज को काफी पसंद किया गया है।
क्या है सीरीज की स्टोरी
इस सीरीज की स्टोरी डॉक्टर गौतम सुब्रमियन पर आधारित है जो अपने परिवार के साथ एक ट्रिप पर जाता है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये ट्रिप उसकी लाइफ में आगे क्या भूचाल लाने वाला है। दरअसल, गौतम जब ट्रिप पर जाता है तो एक गांव है कट्टियल वहां उसके पास जंगल में पहुंचते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अंक गौतम अपनी कार को ठीक करवाने के लिए किसी की मदद लेने के लिए जाता है। इस बीच वहां शैतान आ जाता है और गौतम की पत्नी और बेटी गायब हो जाती हैं। अब गौतम गांव वालों की मदद मांगता है उन्हें ढूंढने के लिए। अब जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है सीरीज में उतना ही डर, सस्पेंस और थ्रिल आता है।
इस सीरीज के कई सीन सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और लोगों ने इस सीरीज की बहुत तारीफ की है।
सीरीज के डायरेक्टर और कास्ट
सीरीज को मिलिंद राउ ने डायरेक्ट किया है। वहीं इसमें आर्या, दिव्या पिल्लई, बेबी आजिया, आदुकलम नरेन, जॉन कोकन हैं।
क्या है सीरीज का नाम
अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो इसका नाम है द विलेज। यह सीरीज 2023 में रिलीज हुई थी। वैसे तो यह तमिल सीरीज है, लेकिन इसे आप तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में देख सकते हैं। इस सीरीज का एक ही सीजन आया है जिसके 6 एपिसोड्स हैं।
कहां देख सकते हैं सीरीज
अगर आपको द विलेज सीरीज देखनी है तो इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। यह सीरीज अमेजन पर अवेलेबल है।
कितनी है रेटिंग
इस हॉरर थ्रिलर सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है। भले ही इसकी रेटिंग ज्यादा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे काफी पसंद किया गया है। ये अमेजन की पॉपुलर हॉरर सीरीज में से एक है।
इस नॉवल पर आधारित है सीरीज
वैसे बता दें कि यह सीरीज ग्राफिक हॉरर नॉवल द विलेज पर ही आधारित है। इस बुक को अश्विन श्रीवात्संगम, विवेक रंगाचारी और शामिक दासगुप्ता ने लिखा है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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