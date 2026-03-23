OTT Watch: हर फैमिली वाले को देखनी चाहिए साउथ की ये टॉप रेटेड फिल्म; IMDb 8.7, जानें क्या है खास
थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस और बॉलीवुड मसाला से अलग परिवार के साथ सुकून से कुछ देखना, जो कि सिंपल हो और दिल को छुए तो घर पर बैठकर यहां सजेस्ट की गई फिल्म देख सकते हैं। यह फिल्म आईएमडीबी की टॉप रेटेड मूवीज में से एक है।
टेक्नॉलजी ने जहां दूर बैठे लोगों को हमारे पास ला दिया है वहीं एक साथ रह रहे लोगों में दूरियां भी पैदा की हैं। कुछ-कुछ इसी थीम पर इस फिल्म की कहानी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप मार-धाड़, थ्रिलर, हॉरर, रोमांस इन सबसे अलग कुछ दिल छूने वाला देखना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया सजेशन है। खासकर अगर आप साउथ फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म की आईएमडीबी 8.7 है जिस पर 20 हजार लोगों के वोट्स हैं। यह आईएमडीबी की टॉप रेटेड फिल्मों में 6वें नंबर पर है। चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में।
#Home: दिल छूने वाली कहानी
हम बात कर रहे हैं #Home की। टेक्नॉलजी के शोर में दिल को छू लेने वाली एक सिंपल कहानी है। मलयालम फिल्में अपनी कसी हुई और अलग तरह की कहानी के लिए जानी जाती हैं। यह मलयालम की एक वैसी ही बेहतरीन फिल्म है जिसे हिंदी भाषा में देखा जा सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो किसी विदेश की लोकेशन या आउटडोर नहीं बल्कि ड्राइंगरूम के अंदर की कहानी है।
क्या है फिल्म की कहानी
फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर है ओलिवर ट्विस्ट उर्फ इंद्रंस। वह एक सीधा-साधा पिता है जो टेक्नॉलजी से अनजान है। उसका बड़ा बेटा थॉमस एक फिल्म डायरेक्टर है। ओलिवर अपने बेटों के साथ समय बिताना चाहता है, उनसे जुड़ना चाहता है लेकिन वे सारा समय फोन पर बिताते हैं, जैसा कि आजकल हर कोई करता रहता है। ओलिवर सोचता है कि बेटों से जुड़ने और उनकी नजर में अपडेटेड रहने के लिए उसे भी स्मार्ट फोन और सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखना चाहिए। ओलिवर की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए।
फिल्म की यूएसपी
फिल्म का कोई भी किरदार विलेन नहीं है। यहां सही गलत का क्लैश नहीं बल्कि जनरेशन गैप को खूबसूरती से दिखाया गया है। आप इस फिल्म को परिवार के साथ देख सकते हैं। यह आपको हंसाएगी और रुलाएगी भी।
ओलिवर की एक्टिंग
ओलिवर ने एक ऐसे पिता का किरदार निभाया है जिसकी आंखों में मासूमियत और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत दिखती है। उनकी परफॉरमेंस आपके चेहरे पर स्माइल लाएगी और लास्ट तक इमोशनल भी कर देगी।
क्यों देखें?
अगर आप हर वक्त अपनी और अपने फोन की दुनिया में रहते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन कराएगी कि पेरेंट्स को भी वक्त देना चाहिए। यह फिल्म आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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