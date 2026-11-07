Ott Watch : रियल क्राइम पर बनी इरफान खान की ये फिल्म देख हो जाएंगे रोंगटे खड़े, 8.1 है इसकी रेटिंग
इरफान खान ने अपने करियर में हर तरह की फिल्मों में काम किया था। अब हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो कि क्राइम थ्रिलर थी।
ओटीटी पर अलग-अलग जॉनर की फिल्में और ओटीटी सीरीज अवेलेबल हैं। अगर आपको क्राइम थ्रिलर फिल्में पसंद हैं तो आपको हम एक ऐसी क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्म के बारे में जिसमें इरफान खान लीड रोल में थे। ये फिल्म जैसे-जैसे आगे बढ़ती है इसका थ्रिलर बढ़ता जाता है और ये फिल्म आपको इतन इंगेज करेगी कि आप फिल्म से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाएंगे।
क्या है इस फिल्म की स्टोरी
इस फिल्म की स्टोरी की शुरुआत होती है श्रुति और नौकर खेमपाल के निधन से। दोनों अपार्टमेंट में मृत पाए जाते हैं। अब क्योंकि घर अंदर से लॉक था तो लोकल पुलिस, श्रुति के पैरेंट्स रमेश और नूतन पर शक करती है। उन्हें लगता है कि पैरेंट्स ने ऑनर किलिंग की है। लेकिन इसका सस्पेंस कुछ ऐसा होता है कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि आखिर सच क्या है।
सच्ची घटना पर है बनी फिल्म
अब इस मर्डर स्टोरी की जांच पहले लोकल पुलिस की थी। लेकिन वो पुलिस की टीम अच्छे से जांच नहीं करती है। वो कुछ एविडेंस तो इकट्ठे कर पाए लेकिन कई एविडेंस को अपनी केयरलेस की वजह से खराब कर देते हैं। इसके बाद आती है पहली सीबीआई टीम जिसमें इरफान खान(अश्विन कुमार) ने सीबीआई ऑफिसर का किरदार निभाया है। वह माता-पिता को रिहा कर देता है, लापता असिस्टें कन्हैया और उसके साथियों पर शक करता है और उनके खिलाफ मामला तैयार करने के लिए 'ट्रुथ सीरम' टेस्ट का इस्तेमाल करता है।
हालांकि, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से अदला-बदली की गड़बड़ी और कुमार के बाद में सस्पेंशन के कारण, यह जांच पटरी से उतर गई।
इसके बाद दूसरी सीबीआई टीम आती है और वो दोबरा से सब केंस की जांच करते हैं। पहली सीबीआई और दूसरी सीबीआई टीम के बीच क्लैश भी होता है, लेकिन फिर क्या होता है इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी।
क्या है फिल्म का नाम और कहां देख सकते हैं
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है तलवार। अगर आपको यह फिल्म देखनी है तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म में इरफान के साथ कोंकणा शर्मा और नीरज काबी हैं।
कितनी है रेटिंग
इरफान खान की फिल्म तलवार की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है और ये साल 2015 में रिलीज हुई थी। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब भी इसे क्रिटिक्स और दर्शकों से खूब प्यार मिला था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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