Ott Watch : आयुष्मान खुराना की इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को देख भूल जाएंगे दृश्यम, 8.2 है Imdb रेटिंग
आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसमें ना सिर्फ क्राइम, थ्रिलर बल्कि मिस्ट्री भी कूट-कूटकर भरी है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल में हैं।
ओटीटी पर कई तरह की फिल्में और सीरीज अवेलेबल हैं जिसमें अलग-अलग जॉनर की मूवीज शामिल हैं। कुछ को कॉमेडी फिल्में पसंद हैं, कुछ को थ्रिलर, सस्पेंस या क्राइम वाली स्टोरीज। अब हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में ऐसा सस्पेंस और थ्रिल है कि अगर आप एक सेकेंड भी नजर हटाएंगे तो आप एक बड़े ट्विस्ट को खो सकते हैं। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि मूवी में आगे अगले सीन में क्या होगा।
क्या है इसकी स्टोरी
फिल्म की स्टोरी की बात करें तो इसमें आकाश नाम के एक टैलेंटेड पियानिस्ट की कहानी दिखाई है जो अंधे होने की एक्टिंग करता है। वह ये सब इसलिए करता है ताकि वह इससे म्यूजिक में और फोकस कर पाए और उसे ज्यादा सिम्पथी और टिप्स भी मिले। तभी आकाश की लाइफ में आती है सोफी। सोफी और आकाश एक-दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं। इसी बीच एक रेस्टोरेंट में एक रिटायर फिल्म एक्टर आकाश को अपने घर पर स्पेशयली प्राइवेट कॉन्सर्ट करने को बोलता है।
अब आकाश उनके घर जाता है, लेकिन उसे नहीं पता वहां उसे किस चीज का सामना करना पड़ेगा। आकाश जाता है तो वह देखता है कि जिस इंसान ने उसे बुलाया है उसका मर्डर हो जता है और उस एक्टर की पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। अब आकाश कैसे इस मुश्किल से खुद को बचाता है और आगे क्या होता है ये आप फिल्म देखकर पता कर सकते हैं। इसमें एंड तक आप
कितनी है रेटिंग
फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इस क्राइम थ्रिलर मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।
क्या है फिल्म का नाम
अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म का नाम क्या है तो बता दें कि इस मूवी का नाम है अंधाधुन। अंधाधुन फिल्म में आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे, तब्बू लीड रोल में हैं। फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को अरिजीत बिस्वास, योगेश चंद्रशेखर, श्रीराम राघवन ने लिखा है।
कहां देख सकते हैं फिल्म
अगर आपको यह फिल्म देखनी है तो आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
आईएमडीबी रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के अपने किरदार के लिए आयुष्मान को लंदन से स्पेशयली लेंस मंगाए थे जिससे उनका विजन लगभग 80 प्रतिशत तक खराब हो गया था।
बता दें कि यह फिल्म IMDb पर 10 सबसे बेहतरीन भारतीय फिल्मों में शामिल थी।
इसके अलावा अंधाधुन का नाम पहले द पियानो प्लेयर था, लेकिन फिर इसका नाम बदलकर अंधाधुन रखा गया क्योंकि इंग्लिश टाइटल के लिए लोग एक्साइटेड नहीं थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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