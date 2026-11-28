OTT Watch: 2 घंटे 1 मिनट की ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑस्कर के लिए हो चुकी है नॉमिनेट, OTT पर देखें, 8.1 है IMDb रेटिंग
Weekend Watch: आज हम आपको ओटीटी पर मौजूद एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी है। इस फिल्म का नाम है वाइल्ड टेल्स। आइए जानते हैं फिल्म की कहानी।
अगर आप वीकेंड पर कुछ बेहतरीन देखने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको प्राइम वीडियो पर मौजूद एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो 6 अलग-अलग शॉर्ट कहानियों का संग्रह है। इस फिल्म की हर एक कहानी ऐसी है जो स्क्रीन से आपका ध्यान हटने नहीं देगी। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म का नाम?
2014 में रिलीज हुई थी ये फिल्म
हम जिस फिल्म की बात करें, उसका नाम 'वाइल्ड टेल्स' है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 1 मिनट है। ये एक साइकोलॉजिकल कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। वाइल्ड टेल्स साल 2014 में रिलीज हुई थी।
वाइल्ड टेल्स की 6 कहानियां
प्लेन में बैठे पैसेंजर्स की कहानी: फिल्म की पहली कहानी एक प्लेन में घटती है। यहां एक पैसेंजर जब दूसरे से बात करता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों पास्टरनाक नाम के शख्स को जानते हैं। धीरे-धीरे खुलासा होता है कि प्लेन में बैठा हर एक शख्स पास्टरनाक को किसी न किसी तरीके से जानता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है वो प्लेन कोई और नहीं पास्टरनाक उड़ा रहा है।
हाईवे रेस्तरां की कहानी: फिल्म की दूसरी कहानी एक हाईवे रेस्तरां के इर्द-गिर्द घूमती है। इस रेस्तरां की एक वेटरेस तब हैरान रह जाती है जब उसके सामने एक लोन शार्क खड़ा हो जाता है। वो इस लोन शार्क को जानती है। इसकी वजह से वेटरेस के पिता आत्महत्या कर लेते हैं। जब वो लोन शार्क को देखती है तो उस रेस्तरां की कुक ऐसा प्लान बनाती है जो कहानी में खतरनाक ट्विस्ट लेकर आता है।
रोड रेज: क्या हो अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपको दूसरी गाड़ी परेशान करने लगे? ये कहानी ऐसे ही दो ड्राइवर्स के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों के बीच बहस होती है और फिर ये बहस एक खतरनाक लड़ाई में बदल जाती है।
बॉम्बिटा: ये कहानी एक ऐसे इंजीनियर के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए केक लेने उतरता है और उसकी गाड़ी टो हो जाती है। जब वो अपनी कार लेने वापस जाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। वहां, उसकी लड़ाई भी हो जाती है जिसकी वजह से इंजीनियर रातों-रात खबरों में छा जाता है। इंजीनियर को जेल हो जाती है, उसकी नौकरी छूट जाती है और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जब वो नई नौकरी तलाश कर रहा होता है, उस दौरान उसकी कार एक बार फिर टो हो जाती है। अब ये इंजीनियर जिस तरह से गाड़ी टो करने वालों से बदला लेता है, वो शहर का हीरो बन जाता है।
हिट एंड रन: ये कहानी एक अमीर पिता के बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी गाड़ी से एक प्रेग्नेंट महिला को टक्कर मार देता है। इस घटना में महिला और उसके बच्चे की मौत हो जाती है। उस महिला का पति बदला लेने का फैसला लेता है। इसके बाद, कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है, वो आपके होश उड़ा देगी।
द वेडिंग: ये कहानी एक शादी के रिसेप्शन पर घटती है जहां दुल्हन को पता चलता है कि दूल्हे का अफेयर शादी में आई एक मेहमान से चल रहा है। जब दुल्हन को ये बात पता चलती है वो छत पर भाग जाती है। कहानी इसके बाद एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है।
फिल्म ने जीते हैं 50 अवॉर्ड्स
IMDb के मुताबिक, इस फिल्म ने 50 अवॉर्ड्स जीते हैं। वहीं, ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी है। आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। ओटीटी पर ये फिल्म हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप इसे हिंदी सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना