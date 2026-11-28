Weekend Watch: आज हम आपको ओटीटी पर मौजूद एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी है। इस फिल्म का नाम है वाइल्ड टेल्स। आइए जानते हैं फिल्म की कहानी।

अगर आप वीकेंड पर कुछ बेहतरीन देखने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको प्राइम वीडियो पर मौजूद एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो 6 अलग-अलग शॉर्ट कहानियों का संग्रह है। इस फिल्म की हर एक कहानी ऐसी है जो स्क्रीन से आपका ध्यान हटने नहीं देगी। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म का नाम?

2014 में रिलीज हुई थी ये फिल्म हम जिस फिल्म की बात करें, उसका नाम 'वाइल्ड टेल्स' है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 1 मिनट है। ये एक साइकोलॉजिकल कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। वाइल्ड टेल्स साल 2014 में रिलीज हुई थी।

वाइल्ड टेल्स की 6 कहानियां प्लेन में बैठे पैसेंजर्स की कहानी: फिल्म की पहली कहानी एक प्लेन में घटती है। यहां एक पैसेंजर जब दूसरे से बात करता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों पास्टरनाक नाम के शख्स को जानते हैं। धीरे-धीरे खुलासा होता है कि प्लेन में बैठा हर एक शख्स पास्टरनाक को किसी न किसी तरीके से जानता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है वो प्लेन कोई और नहीं पास्टरनाक उड़ा रहा है।

हाईवे रेस्तरां की कहानी: फिल्म की दूसरी कहानी एक हाईवे रेस्तरां के इर्द-गिर्द घूमती है। इस रेस्तरां की एक वेटरेस तब हैरान रह जाती है जब उसके सामने एक लोन शार्क खड़ा हो जाता है। वो इस लोन शार्क को जानती है। इसकी वजह से वेटरेस के पिता आत्महत्या कर लेते हैं। जब वो लोन शार्क को देखती है तो उस रेस्तरां की कुक ऐसा प्लान बनाती है जो कहानी में खतरनाक ट्विस्ट लेकर आता है।

रोड रेज: क्या हो अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपको दूसरी गाड़ी परेशान करने लगे? ये कहानी ऐसे ही दो ड्राइवर्स के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों के बीच बहस होती है और फिर ये बहस एक खतरनाक लड़ाई में बदल जाती है।

बॉम्बिटा: ये कहानी एक ऐसे इंजीनियर के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए केक लेने उतरता है और उसकी गाड़ी टो हो जाती है। जब वो अपनी कार लेने वापस जाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। वहां, उसकी लड़ाई भी हो जाती है जिसकी वजह से इंजीनियर रातों-रात खबरों में छा जाता है। इंजीनियर को जेल हो जाती है, उसकी नौकरी छूट जाती है और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जब वो नई नौकरी तलाश कर रहा होता है, उस दौरान उसकी कार एक बार फिर टो हो जाती है। अब ये इंजीनियर जिस तरह से गाड़ी टो करने वालों से बदला लेता है, वो शहर का हीरो बन जाता है।

हिट एंड रन: ये कहानी एक अमीर पिता के बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी गाड़ी से एक प्रेग्नेंट महिला को टक्कर मार देता है। इस घटना में महिला और उसके बच्चे की मौत हो जाती है। उस महिला का पति बदला लेने का फैसला लेता है। इसके बाद, कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है, वो आपके होश उड़ा देगी।

द वेडिंग: ये कहानी एक शादी के रिसेप्शन पर घटती है जहां दुल्हन को पता चलता है कि दूल्हे का अफेयर शादी में आई एक मेहमान से चल रहा है। जब दुल्हन को ये बात पता चलती है वो छत पर भाग जाती है। कहानी इसके बाद एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है।