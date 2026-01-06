ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए रियलिटी शोज, कपिल शर्मा को पछाड़ यह शो बना नंबर वन

संक्षेप: OTT Top 5 Reality Shows: ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए रियिलटी शोज की लिस्ट में ना तो कपिल शर्मा और ना ही बिग बॉस पहले पायदान पर है, तो फिर सबसे ज्यादा देखा गया रियलिटी शो कौन सा है? चलिए जानते हैं।

जो शोज कभी टीवी पर जलवा काटा करते थे, अब वो ओटीटी पर धमाल मचा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उन सीरियल्स के बारे में जो पिछले हफ्ते ओटीटी पर खूब देखे गए हैं। लिस्ट में टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो की तमिल फ्रेंचाइजी से लेकर अमिताभ बच्चन का KBC और कपिल शर्मा का शो भी शुमार है। लेकिन किसे कितने व्यूज मिले हैं और कौन सा शो टीआरपी के मामले में टॉप पर रहा है? चलिए जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बिग बॉस (तमिल) - विजय सेतुपति होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस तमिल का 9वां सीजन ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए शोज में शुमार है। सिर्फ पिछले हफ्ते में 13 लाख के करीब दर्शकों ने यह शो देखा है।

कौन बनेगा करोड़पति - अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी टीवी शो KBC इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए रियलिटी शोज की लिस्ट में चौथी पोजिशन पर रहा है। पिछले हफ्ते 14 लाख के करीब लोगों ने इस शो को सोनी लिव पर देखा है।

इंडियन आइडल - ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर प्रसारित होने वाला रियलिटी टीवी शो इंडियन आइडल इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए शोज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहा है।

द ग्रेट इंडियन कपिल शो - ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाला रियलिटी कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो का चौथा सीजन चल रहा है और पिछले सभी सीजन की तरह इस सीजन को भी ढेर सारा प्यार मिल रहा है। पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए शोज की लिस्ट में 21 लाख व्यूज के साथ यह दूसरे नंबर पर रहा है।