OTT Top 5: 2025 के आखिरी हफ्ते में OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई ये 5 फिल्में, नंबर 1 पर टिकी हुई है ये फिल्म

OTT Top 5: 2025 के आखिरी हफ्ते में OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई ये 5 फिल्में, नंबर 1 पर टिकी हुई है ये फिल्म

संक्षेप:

साल 2025 का ये आखिरी हफ्ता है। इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्में छाई रही। कुछ नई आई हैं और कुछ पिछले कई हफ्तों से ट्रेंड में बनी हुई हैं। साल ले इस आखिरी हफ्ते में जो सबसे ज्यादा देखी गई फिल्में हैं। उनकी लिस्ट आ गई है। ये 5 फिल्में व्यूज के मामले में छाई रही।

Dec 29, 2025 08:10 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
ऑरमैक्स ने अपने इस हफ्ते की टॉप 5 OTT फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते में ये 5 फिल्में सबसे ज्यादा व्यूज के साथ आगे निकल गई। इस लिस्ट में ऐसी भी फिल्में शामिल हैं जो अपनी अलग कहानी और कांसेप्ट की वजह से पिछले एक महीने से हर हफ्ते टॉप 5 में अपनी जगह बना रही हैं। साल के आखिर में ऑडियंस ने OTT पर सबसे ज्यादा इन फिल्मों को देखा। जानिए-

थामा

इस लिस्ट में सबसे ऊपर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा है। एक हॉरर कॉमेडी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के बाद अब OTT ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है। इस फिल्म में को सिर्फ एक हफ्ते में 35 लाख से अधिक लोगों ने देखा है। OTT व्यूवरशिप के मामले में ये फिल्म इस हफ्ते नंबर 1 पर बनी हुई है।

रात अकेली है

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे एक बार फिर अपनी सस्पेंस से भरी फिल्म ले आए हैं। रात अकेली है को नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखा गया है। इस हफ्ते फिल्म को 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देखकर नंबर 2 पर पहुंचाया है।

आंध्र किंग तालुका

आंध्र किंग तालुका एक तेलुगू एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में उपेंद्र और भाग्यश्री बोरसे ने काम किया है। इसकी कहानी सागर नाम के फैन की है जिसकी पूरी जिंदगी अपने स्टार के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 18 लाख लोगों ने देखा है। व्यूज के मामले में नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।

कांथा

कांथा पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेंड में बनी हुई है। इस फिल्म को लगातार ऑडियंस से प्यार मिलता है। फिल्म की कहानी एक डायरेक्टर और एक हीरो के ईगो के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म के अंत में जबरदस्त सस्पेंस है जो ऑडियंस को बांधे रखता है। फिल्म को 17 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। व्यूवरशिप के मामले में फिल्म नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।

द गर्लफ्रेंड

रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म द गर्लफ्रेंड के लिए पिछले एक महीने से तारीफें बटोर रही हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के बारे में है जिसके साथ भूमा बंध जाती है।

नेटफ्लिक्स की इस फिल्म को 15 लाख से ज्यादा बार देखा गया है। OTT पर ये पांचवीं सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म है।

