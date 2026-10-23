OTT : जी5 की इस क्राइम थ्रिलर सीरीज के तीनों सीजन रहे हैं हिट, 7.7 है इसकी Imdb रेटिंग
आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताएंगे जिसके 3 सीजन आए हैं और तीनों को काफी पसंद किया गया है। दिलचस्प बात ये है कि हर सीजन की एक अलग स्टोरी है।
ओटीटी पर क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस से भरी कई सीरीज और फिल्में अवेलेबल हैं। अब हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताते हैं जिसके 3 सीजन आए और तीनों ही सीजन को काफी पसंद किया गया है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी काफी जबरदस्त है और ये पॉपुलर क्राइम सीरीज है।
क्या है सीरीज का नाम
जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं वो है रंगबाज। रंगबाज के 3 सीजन आए थे और तीनों की स्टोरी काफी अलग है और हर सीजन का अपना अलग क्रेज है।
क्या है सीरीज के पहले सीजन की स्टोरी
यह सीरीज गोरखपुर के गैंगस्टर और हिटमैन श्री प्रकाश शुक्ला की लाइफ पर आधारित है। इस सीरीज की पहली स्टोरी एक यंग आदमी शिव प्रकाश(साकिब सलीम) की स्टोरी दिखाई है जो एक टीचर बैकग्राउंड परिवार से है और पढ़ रहा है। लेकिन फिर शिव, अपनी बहन के साथ गलत करने वाले को मार देता है और एक क्रिमिनल बन जाता है। धीरे-धीरे करके वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया में घुस जाता है और फिर भारत के मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल्स में से एक बन जाता है। लेकिन फिर 25 की उम्र में स्पेशल टास्क फोर्स उसे मार देती है।
रंगबाज के दूसरे सीजन की स्टोरी
इसके बाद दूसरे सीजन की स्टोरी आनंदपाल सिंह से इंस्पायर है जो राजस्थान का एक गैंगस्टर था। इसमें जिम्मी शेरगिल ने अमरपाल सिंह का किरदार निभाया है एक यंग आदमी जो कास्ट के जाल में फंसकर क्राइम की अंधेरी दुनिया में चला जाता है। दूसरा सीजन अमरपाल के अवैध शराब के धंधे में उतरने और राज्य की राजनीतिक और कानून लागू करने वाली मशीनरी के साथ उसके तीखे टकरावों को दिखाता है।
तीसरे सीजन की स्टोरी
फिर आता है तीसरा सीजन जो बिहार के पॉलिटिशियन-गैंगस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की लाइफ पर आधारित है। इसमें विनीत कुमार सिंह ने हरून शाह अली बैग का किरदार निभाया है एक गैंगस्टर जो राजनेता बन जाता है। यह कहानी बिहार में क्राइम, कास्ट डायनैमिक्स और बिहार के पावर पॉलिटिक्स को दिखाती है।
कहां देखें सीरीज
अगर आपको ये क्राइम थ्रिलर सस्पेंस से भरी सीरीज देखनी है तो इसे आप जी5 पर देख सकते हैं।
कितनी है रेटिंग
रंगबाज सीरीज की ओवरऑल आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है जो कि काफी शानदार है। यह जी5 की पॉपुलर क्राइम सीरीज है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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