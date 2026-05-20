OTT Movie: एक सायकोपैथ क्यों कर रहा लड़कियों की हत्या? ये साउथ थ्रिलर बन जाएगी फेवरिट, IMDb 8
एक शहर जिसमें अजीब पैटर्न पर हत्याएं हो रही हैं। दो अफसर इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने निकलते हैं तो कहानी उलझने लगती है, जब सुलझती है तो कुछ ऐसा सामने आता है जो लंबे वक्त तक आपके साथ रहेगा।
थ्रिलर मूवीज के मामले में साउथ इंडस्ट्री का कोई जोड़ नहीं। आज हम एक ऐसी ही अंडरहाइप्ड फिल्म के बारे में बताएंगे जिसकी माउथ पब्लिसिटी ने उसे ब्लॉकबस्टर हिट करवा दिया। यह 2023 की तमिल फिल्म में है। एक सायकोपैथ किलर की कहानी है जिसकी तलाश में दो पुलिस अफसर घनचक्कर बन जाते हैं। लास्ट में जो क्लाइमैक्स आता है, वो भेजाफाड़ निकलता है। रेडिट पर कई लोगों ने इस मूवी की तारीफ की है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है और इसे 13 हजार लोगों ने रेट किया है।
मर्डर मिस्ट्री, अपराधी का नहीं सुराग
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है पोर थोजिल। इसका हिंदी मतलब है युद्ध कला। कहानी त्रिची शहर की है। यहां एक के बाद एक रहस्यमय हत्याएं हो रही हैं। हर शव बेहद सुनियोजित तरीके से बंधा हुआ मिलता है- न कोई गवाह, न कोई सुराग और न कोई मकसद। हत्यारा पकड़ से बाहर है। पुलिस विभाग हैरान है। इस केस की जिम्मेदारी दो अलग-अलग मिजाज के अफसरों को सौंपी जाती है। पहले हैं एसपी लोगनाथन यह रोल सरथकुमार ने निभाया है। वह एक चालाक सख्त और अकड़ू सीनियर अफसर हैं जो अकेले काम करना पसंद करते हैं। वह स्ट्रीट स्मार्ट हैं। किताबों से नहीं, जिंदगी के तजुर्बे से सोचते हैं। उनका तरीका कुछ अलग है। वह सीरियल किलर की मनोवैज्ञानिक सोच को समझकर उसे पकड़ने में यकीन रखते हैं।
दो अलग तरह के अफसर
दूसरे हैं डीएसपी प्रकाश जिसका रोल अशोक सेल्वन ने निभाया है। वह एक नया, पढ़ा-लिखा, होनहार लेकिन डरपोक यंग अफसर है। किताबी ज्ञान तो खूब है पर असल क्राइम सीन देखकर पैर कांप जाते हैं। दोनों के काम करने का तरीका अलग है लेकिन साथ में इस केस को सॉल्व करने निकलते हैं।
मास्टरमाइंड हत्यारा
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, यह साफ होता जाता है कि हत्यारा कोई आम इंसान नहीं है। उसकी हत्याओं का तरीका बताता है कि वह एक ट्रेन्ड और खास तरह से अपराध करने वाला शख्स है। आखिर मकसद क्या है? वह किस तरह के लोगों को मार रहा है और क्यों? क्लाइमेक्स तक पहुंचते-पहुंचते फिल्म एक इमोशनल और इंटलैक्चुअल पंचदेती है, यही इसका हाईपॉइंट है जहां देखने वालों को सबसे ज्यादा मजा आया।
कहां देख सकते हैं यह फिल्म
कई लोगों को यह फिल्म रत्सासन जैसी लग रही है हालांकि फिर भी लोग इसे कॉपी नहीं बोल रहे। रेडिट यूजर्स का कहना है कि इसमें उसके जैसा ही मजा है। एक ने तारीफ में लिखा है कि उस साल इस फिल्म का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस जॉन विक 4 से भी अच्छा था। यह फिल्म आप सोनीलिव SonyLiv पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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