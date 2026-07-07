OTT Series: 10 एपिसोड वाली सस्पेंस थ्रिलर सीरीज, इसका क्लाइमेक्स ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा
OTT Suspense Thriller Series: वामिका गब्बी और अदिति राव हैदरी की एक्टिंग पसंद है तो आपको ये सीरीज नहीं छोड़नी चाहिए। इस सीरीज में सस्पेंस है, थ्रिल है और इसकी रेटिंग 8.3 है।
आमतौर पर जब भी कोई सस्पेंस या थ्रिलर सीरीज बनती है, तो उसमें खूब गोलीबारी, गाली-गलौज या अंडरवर्ल्ड का ड्रामा दिखाया जाता है। लेकिन साल 2023 में अमेजन प्राइम वीडियो पर आई 10 एपिसोड की एक सीरीज ने इस ट्रेंड को पूरी तरह बदल दिया। इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबी इसका कमाल का म्यूजिक, पुराने जमाने की खूबसूरत दुनिया और कलाकारों की जबरदस्त एक्टिंग है। मेकर्स ने 1940 और 50 के दशक के मुंबई, पुरानी गाड़ियों और आलीशान स्टूडियो को इतनी बारीकी से दिखाया है कि इसे देखते हुए आप उसी दौर में खो जाते हैं। अगर आप मर्डर मिस्ट्री से हटकर कुछ अलग और सस्पेंस से भरपूर देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है।
क्या है कहानी?
कहानी की शुरुआत देश की आजादी से ठीक एक महीने पहले, मुंबई के सबसे बड़े 'रॉय टॉकीज' स्टूडियो से होती है। स्टूडियो के मालिक अपनी नई फिल्म के लिए एक नए एक्टर की तलाश में हैं, जिसे वे स्क्रीन पर 'मदन कुमार' का नाम देना चाहते हैं। स्टूडियो के मालिक को एक्टर तो मिल जाता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उस एक्टर का अफेयर स्टूडियो के मालिक की स्टार पत्नी के साथ शुरू हो जाता है। दोनों प्यार में पागल हो जाते हैं और मुंबई से भाग जाते हैं।
स्टूडियो का मालिक अपने बिजनेस और इज्जत को बचाने के लिए एक चाल चलता है। वह अपने सीधे-सादे और वफादार लैब असिस्टेंट को उन दोनों को वापस लाने के लिए लखनऊ भेजता है। लेकिन लखनऊ के इस सफर में एक ऐसा भयानक हादसा होता है, जो उस सीधे-सादे लैब असिस्टेंट के अंदर लालच जगा देता है। अब वह खुद 'मदन कुमार' बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है।
दूसरी तरफ, कराची से सब कुछ गंवाकर मुंबई के रिफ्यूजी कैंप में आया एक आम लड़का है, जिसकी आंखों में फिल्म डायरेक्टर बनने का पागलपन है। वहीं लखनऊ के एक कोठे से निकलकर एक डांसर भी अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुंचती है। इन सभी किरदारों की जिंदगी इस स्टूडियो के इर्द-गिर्द ऐसे टकराती है कि पर्दे के पीछे साजिशों, ब्लैकमेलिंग और धोखे का एक ऐसा जाल बन जाता है, जिससे बाहर निकलना किसी के लिए मुमकिन नहीं होता।
क्यों देखनी चाहिए यह सीरीज?
ये सिर्फ स्टार बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कामयाबी पाने के लिए इंसान कितना बदल सकता है। इस सीरीज में कोई भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है। हर किरदार अपने सपने को पूरा करने के लिए दूसरों को पीछे छोड़ने को तैयार है। इसका म्यूजिक पुराने जमाने के महान म्यूजिक डायरेक्टर्स की याद दिलाता है, जो सस्पेंस के बीच भी कानों को बहुत सुकून देता है। ये कहानी बहुत आराम से आगे बढ़ती है और हर एपिसोड के साथ सस्पेंस को बढ़ाती जाती है। इसका क्लाइमेक्स ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा।
सीरीज का नाम और ओटीटी
इस सीरीज का नाम 'जुबली' है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है और आप इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
सीरीज में हैं बड़े बड़े कलाकार
इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टारकास्ट है। मुप्रोसेनजीत चटर्जी, अपारशक्ति खुराना, सिद्धांत गुप्ता, अदिति राव हैदरी, वामिका गब्बी और राम कपूर ने अपने किरदारों में पूरी जान फूंक दी है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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