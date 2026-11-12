OTT: 1 घंटे 53 मिनट की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, 11 नवंबर को ही ओटीटी पर रिलीज हुई है, आपने देख ली?
Latest Movie on OTT: अर्जुन रामपाल और प्रियामणि की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 11 नवंबर के दिन जी5 पर रिलीज हुई है। जानिए फिल्म की कहानी, खूबियां और कमियां।
सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं और ओटीटी पर कुछ नया तलाश रहे हैं? तो आपकी वॉचलिस्ट में एक और फिल्म जुड़ सकती है। इसमें एक सस्पेंडेड पुलिस अफसर है, मुश्किल में फंसे कुछ दोस्त हैं और गायब हुए पांच करोड़ रुपये हैं। इन सबके बीच दोस्ती और धोखे का ऐसा खेल शुरू होता है, जिसमें हर किसी की कहानी पर शक होता है।
कौन-सी है यह फिल्म?
यहां बात हो रही है अर्जुन रामपाल और प्रियामणि की फिल्म ‘ब्लाइंड गेम’ की, जो 11 नवंबर को जी5 पर रिलीज हुई है। दिवंगत निर्देशक संगीत सिवन की यह फिल्म मलयालम थ्रिलर ‘7th Day’ का हिंदी रीमेक है। करीब एक घंटे 53 मिनट की इस फिल्म में रोहित चंदेल, आकाश मखीजा और नकुल रोशन सहदेव हैं।
एक हादसे से शुरू होती है कहानी
फिल्म की कहानी मनाली में शुरू होती है। यहां सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर सिकंदर (अर्जुन रामपाल) की मुलाकात विकी और शान नाम के दो दोस्तों से एक सड़क हादसे के बाद होती है। पहले तो यह एक मामूली हादसा लगता है, लेकिन जल्द ही सिकंदर को पता चलता है कि दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। दरअसल, इन दोनों और इनके दोस्तों का संबंध गायक हुए पांच करोड़ रुपये से होता है। इसी बीच एक दोस्त की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है।
आगे क्या होता है?
सिकंदर इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। स्थानीय पुलिस अफसर यामिनी (प्रियामणि) भी जांच में शामिल होती है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, दोस्तों के छिपे हुए राज सामने आने लगते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पांच करोड़ रुपये किसके हैं? दोस्त की मौत कैसे हुई? और कौन किसे धोखा दे रहा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।
अर्जुन रामपाल और प्रियामणि की जोड़ी
फिल्म की सबसे बड़ी खासियत अर्जुन रामपाल और प्रियामणि हैं। अर्जुन रामपाल एक गंभीर और रहस्यमयी पुलिस अफसर के किरदार में अच्छे लगते हैं। वहीं प्रियामणि भी अपने अभिनय से प्रभावित करती हैं। इसके अलावा मनाली की खूबसूरत और धुंध से घिरी वादियां फिल्म के सस्पेंस को बढ़ाने का काम करती हैं। फिल्म की लंबाई भी ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर आप वीकेंड पर घर बैठे कोई क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं, तो यह एक विकल्प हो सकती है।
कहां कमजोर पड़ती है फिल्म?
फिल्म की शुरुआत दिलचस्प है, लेकिन आगे चलकर कुछ मोड़ का अंदाजा लगने लगता है। कहानी में कई ट्विस्ट हैं, हालांकि हर ट्विस्ट उतना असर नहीं छोड़ता। कुछ घटनाओं की वजह भी साफ नहीं होती, जिससे कहानी की पकड़ कमजोर पड़ती है। दोस्तों के किरदारों को और विस्तार मिलता तो उनकी मुश्किलों से जुड़ना आसान होता। अगर आपने मलयालम फिल्म ‘7th Day’ देखी है, तो कहानी का रहस्य आपके लिए नया नहीं होगा।
फिल्म के बारे में
फिल्म का नाम - ब्लाइंड गेम
ओटीटी - जी5
आईएमडीबी रेटिंग - 6.1
देखें या स्किप करें?
अर्जुन रामपाल और प्रियामणि को पसंद करते हैं और क्राइम मिस्ट्री देखने का मन है, तो ‘ब्लाइंड गेम’ को मौका दे सकते हैं। हालांकि, बेहद कसी हुई कहानी और चौंका देने वाले ट्विस्ट की उम्मीद रखेंगे तो निराशा हो सकती है। ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है, तो इसका रहस्य आपके लिए कुछ हद तक दिलचस्प रह सकता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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