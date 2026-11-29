OTT Weekend Watch: आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो आपको आपके कॉलेज के दिनों में वापस ले जाएगी। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। आइए जानते हैं क्या है इस सीरीज के बारे में।

अगर आप वीकेंड पर कोई रोमांटिक कॉलेज ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं तो हम आपको ऐसी ही एक सीरीज का नाम बता रहे हैं। ये सीरीज आपको आपके कॉलेज के दिनों में वापस ले जाएगी। इस सीरीज को आप वीकेंड पर एंजॉय कर सकते हैं। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसके अब तक दो सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग भी 8 से ज्यादा है।

दो सीजन में हैं 22 एपिसोड्स हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है कैंपस डायरीज। इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। कैंपस डायरीज में दो सीजन मिलाकर कुछ 22 एपिसोड्स हैं। इस सीजन के सभी एपिसोड्स की आईएमडीबी रेटिंग 8 से 8.8 के बीच है। वहीं, सीजन 2 की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस सीजन के एपिसोड्स की रेटिंग 9 से 9.4 के बीच है।

क्या है कैंपस डायरीज का प्लॉट? कैंपस डायरीज की बात करें तो ये कहानी मुख्य तौर पर पांच दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। इन दोस्तों के जीवन में अलग-अलग समस्याएं आती रहती हैं जिनका ये सब मिलकर मुकाबला करते हैं। ये कहानी दोस्ती, प्यार और दोस्तों के बीच गलतफहमयों को दिखाती है।

सीजन 1 के बारे में पहले सीजन की बात करें तो इस सीजन की शुरुआत कॉलेज में रैगिंग के मुद्दे से होती है। सुधीर, अभिलाष और सुष्मिता भी रंगे हाथों रैगिंग करते पकड़े जाते हैं। सान्या इन सबको बताने भी आती है कि कॉलेज के डीन आ रहे हैं, लेकिन डीन और सान्या एक ही वक्त पर पहुंचते हैं जिससे डीन को लगता है कि सान्या भी रैगिंग कर रही थी। ये दोस्त कैसे डीन की सजा से बचते हैं, ये आपको पहले एपिसोड में देखने को मिलेगा।

टॉक्सिक रिलेशनशिप को दिखाती है सीरीज इस सीरीज में दोस्ती पर तो बात की ही गई है, लेकिन इसी के साथ शो की किरदार सुष्मिता के जरिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की भी बात की गई है। सुष्मिता एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में है जो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, लेकिन सुष्मिता उसके साथ ब्रेकअप-पैचअप के खेल में फंसी रहती है।

कॉलेज में ड्रग्स करते स्टूडेंट्स की बात करती है सीरीज सीरीज के किरदार राघव के जरिए कॉलेज में ड्रग्स जैसी समस्या के बारे में भी सीरीज में बात की गई है। राघव का किरदार ऐसा है जो हर वक्त नशे में डूबा रहता है। उसे गांजे की लत है, उसकी इस लत की वजह से उसकी दोस्त को काफी परेशानी होती है और वो उसे छोड़ने का फैसला लेती है।

कॉलेज पॉलिटिक्स के बीच उलझी सुधीर की लाइफ सीरीज के पहले सीजन में सुधीर के किरदार के जरिए कॉलेज पॉलिटिक्स के बारे में दिखाया गया है। सुधीर का किरदार कुछ इस तरह लिखा गया है कि जो केवल अपनी पॉलिटिक्स को लेकर परेशान है। उसे कॉलेज के बच्चों से वोट चाहिए, इसलिए वो बस बच्चों का दिल जीतने में ही लगा रहता है।

सीजन 2 के बारे में सीजन 2 की बात करें तो सीरीज की कहानी उन दोस्तों की कहानी को आगे बढ़ाती है, लेकिन सीजन 2 में कुछ नए किरदार भी जुड़ते हैं। सीरीज के सीजन 2 में आपको दोस्तों के बीच का हंसी-मजाक तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन सीजन 2 एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करता है। सीजन 2 की कहानी तब गंभीर हो जाती है जब कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल से कुछ लड़कियों की प्राइवेट वीडियो लीक हो जाती हैं।