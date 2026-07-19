OTT Series: 8 एपिसोड वाली स्पाई थ्रिलर सीरीज, 7.5 है इसकी रेटिंग, सच्ची घटानाओं से है प्रेरित
OTT Spy Thriller Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर एक स्पाई थ्रिलर सीरीज है, इस सीरीज को आईएमडीबी पर 7.5 की रेटिंग मिली है। इसकी स्टार कास्ट भी कमाल की है।
सितंबर 1965 में जब पाकिस्तानी सेना 'ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम' के तहत अखनूर पर कब्जा कर कश्मीर का संपर्क पूरे भारत से काटने की साजिश रच रही थी, तब भारत के पास इस मिलिट्री प्लानिंग की एक-एक सटीक डिटेल पहले से मौजूद थी। दरअसल, भारत का एक जासूस लाहौर के सबसे सुरक्षित सैन्य हल्कों और आलीशान मुशायरों के बीच बैठकर ये खुफिया जानकारी दिल्ली भेज रहा था। कैसे? इसी सवाल का जवाब जी5 की इस सीरीज में छिपा है।
क्या है सीरीज का नाम?
इस सीरीज का नाम 'मुखबिर - द स्टोरी ऑफ अ स्पाई' है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। इसके कुल 8 एपिसोड हैं और ये असल घटनाओं से प्रेरित है।
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क्या है कहानी?
इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर अधिकारी एस.के.एस. मूर्ति (प्रकाश राज) और रामकिशोर नेगी (आदिल हुसैन) को लाहौर में चल रही 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' जैसी खुफिया सैन्य गतिविधियों को नाकाम करने के लिए एक जासूस की जरूरत होती है। वे इस मिशन के लिए कामरान बख्श (जैन खान दुर्रानी) को चुनते हैं और हरफन बुखारी बनाकर लाहौर भेजते हैं। हरफन का मकसद सिर्फ बंदूकें चलाना नहीं होता है, बल्कि लाहौर के ऊंचे रसूखदार लोगों और मिलिट्री जनरलों के करीब पहुंचना होता है।
क्यों खास है 'मुखबिर'?
1. अगर आपको ‘धुरंधर’ पसंद आई थी तो आपको ये सीरीज भी पसंद आएगी।
2. इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी भाषा है। 1960 के दशक का लाहौर, वहां की तहजीब और हरफन बुखारी के मुंह से निकलने वाले उर्दू के शेर इस थ्रिलर को अलग बनाते हैं।
3. एक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो जॉइंट डायरेक्टर मलय कृष्ण धर के उपन्यास ‘मिशन टू पाकिस्तान’ पर आधारित ये कहानी काल्पनिक होते हुए भी इतिहास के बेहद करीब महसूस होती है। इसके किरदार असल जिंदगी के रॉ के संस्थापकों और पाकिस्तानी जनरलों से प्रेरित हैं।
4. अगर आप हॉलीवुड स्टाइल की 'जेम्स बॉन्ड' वाली स्पाई थ्रिलर देखने के आदी हैं, तो ये सीरीज आपको एक अलग हकीकत से रूबरू कराएगी। यहां जासूसी का मतलब अकेलापन, हर वक्त पकड़े जाने का डर और अपने ही देश के लिए हमेशा एक गुमनाम परछाई बनकर रह जाना है।
कलाकारों का दमदार अभिनय
शिवम नायर और जयप्रद देसाई के निर्देशन में बनी इस सीरीज की जान इसके कलाकार हैं। प्रकाश राज ने एक क्रूर, लेकिन देशभक्त खुफिया प्रमुख के रोल में जान फूंक दी है। वहीं आदिल हुसैन ने उनका बेहतरीन साथ दिया है। जैन खान दुर्रानी ने एक जासूस के अंदर चल रहे डर, चालाकी और जज्बात के द्वंद्व को बेहद खूबसूरती से जिया है। हर्ष छाया ने पाकिस्तानी मेजर जनरल के निगेटिव रोल में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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