OTT Series: एक वन नाइट स्टैंड और बदल गई जिंदगी, नवंबर में ही आई है 7.2 रेटिंग वाली ये सीरीज
OTT Romantic Series: 20 नवंबर के दिन जी5 पर एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज आई है। इस सीरीज में जिम्मेदारी और सपनों को पूरा करने की जिद्दोजहद दिखाई गई है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
नवंबर में ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज रिलीज हुई है। इस सीरीज को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप वीकेंड पर कुछ हल्का-फुल्का और मनोरंजक देखना चाहते हैं, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे, तो इस सीरीज को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सीरीज में कुल 9 एपिसोड हैं। आइए बताते हैं इस सीरीज का नाम, इसकी कहानी और इसमें क्या अच्छा है और क्या कमी रह गई।
क्या है सीरीज की कहानी?
जी5 की इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज की कहानी आसमानी (प्रसन्ना बिष्ट) और मानस (दानेश रिजवी) के इर्द-गिर्द घूमती है। आसमानी एक मेहनती और अपने लक्ष्य पर ध्यान देने वाली क्रिकेटर है, जो नेशनल टीम में जगह बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं, मानस एक म्यूजिशियन है, जो अपने बैंड के साथ संगीत की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता है। दोनों अपने-अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात होती है, प्यार पनपता है और एक वन-नाइट स्टैंड उनकी जिंदगी में कई बदलाव ले आता है।
सीरीज की खूबियां
प्रसन्ना बिष्ट और दानेश रिजवी ने अपने किरदारों को अच्छी तरह निभाया है। दोनों की केमिस्ट्री भी पर्दे पर अच्छी लगती है। कहानी में सपनों को पूरा करने की चाह और रिश्तों के बीच आने वाली उलझनों को दिखाया गया है, जो कई युवाओं को रिलेटेबल लग सकती हैं। सीरीज के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी के साथ अच्छे लगते हैं।
कहां रह गई कमी?
सीरीज की कहानी को जरूरत से ज्यादा खींचा गया है। मुद्दा अच्छा है, लेकिन इसे कहानी में प्रभावी ढंग से नहीं पिरोया गया। मुंबई में कहानी सेट होने के बावजूद शहर का असली मिजाज और देसीपन कम नजर आता है। इसके बजाय कई जगह बनावटी चमक-दमक ज्यादा दिखती है। वहीं, दूसरे सीजन की गुंजाइश बनाए रखने के लिए कहानी को बिना किसी ठोस फैसले के खत्म कर दिया गया है। धीमे बिल्ड-अप के बाद ऐसा अंत दर्शकों को निराश कर सकता है।
देखें या नहीं?
अगर आपको हल्की-फुल्की, यूथ-ओरिएंटेड रोमांटिक ड्रामा सीरीज देखना पसंद है और आप नए कलाकारों की एक्टिंग को मौका देना चाहते हैं, तो इसे वीकेंड पर देख सकते हैं। हालांकि, अगर आपने 'चांद मेरा दिल' देखी है, तो इस सीरीज से थोड़ा निराश हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की कहानियों में काफी समानता नजर आती है।
क्या है सीरीज का नाम?
इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज का नाम 'तीन तिगाड़ा' (Teen Tigada) है। यह 20 नवंबर 2026 को जी5 पर रिलीज हुई है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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