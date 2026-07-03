OTT Series: ‘लिटिल थिंग्स’ जैसी ही हैं ये 7 वेब सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच
OTT Series like Little Things: अगर आपको ध्रुव सहगल और मिथिला पालकर की ‘लिटिल थिंग्स’ पसंद आई थी तो आप ओटीटी पर ये 7 वेब सीरीज देख सकते हैं।
अगर आपको 'लिटिल थिंग्स' देखना पसंद आया था, तो आपके लिए यह लिस्ट एकदम परफेक्ट है। यहां हम कुछ ऐसी ही बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं जो आपको रोजमर्रा की मीठी नोंक-झोंक, सुकून और प्यारे जज्बातों से भर देंगी। इन शोज में मॉडर्न रिलेशनशिप, करियर की कशमकश और प्यार के खूबसूरत उतार-चढ़ाव को बहुत ही सादगी से दिखाया गया है।
1. परमानेंट रूममेट्स
कहां देखें: टीवीएफ प्ले / यूट्यूब
इसे आप 'लिटिल थिंग्स' का कजिन कह सकते हैं। यह कहानी मिकेश और तान्या की है, जो 3 साल के लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद अचानक लिव-इन में रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद शुरू होता है शादी, कमिटमेंट और मैच्योरिटी का एक बेहद खूबसूरत, मजेदार और इमोशनल सफर।
2. वॉट द फोक्स
कहां देखें: यूट्यूब
इसे 'लिटिल थिंग्स' के मेकर्स ने ही बनाया है। जहां 'लिटिल थिंग्स' सिर्फ एक कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, वहीं यह शो दिखाता है कि एक मॉडर्न शादीशुदा जोड़ा अपने इन-लॉज (ससुराल वालों) और जनरेशन गैप को बिना किसी लाउड ड्रामे के कितनी समझदारी और प्यार से संभालता है।
3. प्लीज फाइंड अटैच्ड
कहां देखें: अमेजन मिनी टीवी
यह ऑफिस रोमांस और लिव-इन पार्टनरशिप की एक हल्की-फुल्की और प्यारी कहानी है। दो कलीग्स जब फ्लैटमेट्स बनते हैं, तो धीरे-धीरे उनकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज प्यार में बदलने लगती हैं। इसमें भी आपको मुंबई की वही जानी-पहचानी और सुकून देने वाली वाइब मिलेगी।
4. मिसमैच्ड
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
अगर आपको थोड़ा यूथफुल और कॉलेज रोमांस पसंद है, तो यह शो आपके लिए है। इसकी कहानी जयपुर के एक समर कोडिंग इंस्टीट्यूट पर बेस्ड है। भले ही इसकी सेटिंग कॉलेज लाइफ की है, लेकिन इसका शानदार म्यूजिक, फ्रेश वाइब और किरदारों की केमिस्ट्री आपको 'लिटिल थिंग्स' की याद दिलाएगी।
5. घर वापसी
कहां देखें: जियोहॉटस्टार
अगर 'लिटिल थिंग्स' में आपको ध्रुव और काव्या का अपने करियर, पहचान और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना पसंद आया था, तो यह शो आपको जरूर देखना चाहिए। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसकी बेंगलुरु में कॉर्पोरेट नौकरी चली जाती है और वह अपने होमटाउन वापस आकर परिवार, पुराने दोस्तों और खुद को नए सिरे से तलाशता है।
6. नॉर्मल पीपल
कहां देखें: लायंसगेट प्ले
यह शो 'लिटिल थिंग्स' की तुलना में काफी गंभीर, इंटेंस और इमोशनल है। लेकिन, अगर आपको दो लोगों का सालों तक एक-दूसरे के साथ बढ़ना, बदलना और उनके गहरे मानसिक व भावनात्मक जुड़ाव को करीब से देखना पसंद है, तो यह आइरिश ड्रामा एक मास्टरपीस है।
7. मॉडर्न लव
कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो
यह एक लाजवाब एंथोलॉजी सीरीज है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के मशहूर कॉलम पर आधारित है। इसका हर एपिसोड प्यार के एक अलग, अनोखे और सच्चे रूप को दिखाता है, जो सीधे दिल को छू जाता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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